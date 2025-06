STUDIU Aproape două treimi dintre internauţi s-au confruntat cu un incident cibernetic propagat pe e-mail, cel puţin o dată pe săptămână

Aproape două treimi (65%) dintre utilizatorii de Internet s-au confruntat cu un incident cibernetic distribuit prin e-mail cel puţin o dată pe săptămână, iar peste jumătate (53%) prin apeluri telefonice şi mesaje vocale, relevă rezultatele unui studiu publicate, recent, de platforma Malwarebytes, citat de Agerpres.

Conform cercetării, 78% dintre respondenţi au declarat că au întâlnit sau primit o escrocherie pe smartphone cel puţin o dată pe săptămână, în timp ce 50% au menţionat mesajele text (SMS), 49% site-urile maliţioase, iar 47% prin platforme de social media.

„Din păcate, prevenirea escrocheriilor nu se poate concentra doar pe aceste cinci canale, deoarece escrocii îşi schimbă tacticile în funcţie de modul în care încearcă să-şi păcălească victimele. De exemplu, deşi oamenii au fost cel mai puţin probabil să întâlnească o escrocherie o dată pe săptămână prin platforme de cumpărare sau vânzare, cum ar fi Facebook Marketplace sau Craigslist (36%), aceste platforme au fost, desigur, cel mai probabil loc unde victimele escrocheriilor şi-au avut detaliile cardului de credit şi parolele furate de un escroc care se dădea drept o afacere legitimă. În timp ce 78% dintre persoane au întâlnit o escrocherie pe smartphone cel puţin o dată pe săptămână, un procent şocant de 44% dintre persoane au întâlnit o escrocherie cel puţin zilnic”, se arată în concluziile studiului de specialitate.

În ceea ce priveşte escrocheriile de inginerie socială, Malwarebytes a constatat că 74% dintre persoane s-au confruntat cu un astfel de incident, iar 36% au căzut victime. Cele mai frecvente escrocherii de inginerie socială pe care oamenii le-au întâlnit şi le-au experimentat au fost: Phishing/smishing/vishing (53% au întâlnit şi 19% au experimentat); Escrocherii USPS/FedEx/poştale (42% vs 12%); Escrocherii de impersonare (35% vs 10%); Escrocherii pe platforme de piaţă sau de afaceri (33% vs 10%); Escrocherii romantice (33% vs 10%).

„Pentru respondenţii care au experimentat orice tip de escrocherie – devenind victime ale escrocheriilor – Malwarebytes a întrebat, de asemenea, unde au găsit sau întâlnit acea escrocherie. Aici, rezultatele arată o imagine mult mai intimă a locurilor unde escrocheriile sunt cel mai probabil să dăuneze publicului. De exemplu, 26% dintre victimele escrocheriilor caritabile au fost iniţial păcălite pe platformele de social media. 37% dintre victimele escrocheriilor de notificare poştală au fost contactate, previzibil, prin mesaje SMS/text. Şi, interesant, în ciuda frecvenţei cu care escrocheriile cu criptomonede se răspândesc prin social media, cel mai probabil loc pentru ca o astfel de victimă a unei escrocherii să fie contactată a fost prin e-mail (30% pentru e-mail vs. 13% pentru social media)”, notează sursa citată.

Totodată, în cercetările sale, Malwarebytes a descoperit 17% dintre cei chestionaţi au căzut victime ale escrocheriilor de extorcare, care includ atacuri cu ransomware, scheme de „răpire” virtuală şi ameninţări de a publica fotografii explicite sexual (sextortion) sau imagini deepfake.

În acest ultim caz, cele mai populare canale pentru escroci au fost platformele de social media şi e-mailurile (ambele la 17%). Pentru victimele escrocheriilor de sextortion, cel mai popular canal a fost e-mailul (35%), în timp ce 24% dintre victimele escrocheriilor de „răpire” virtuală au spus că au fost contactate prin mesaje text, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai populară modalitate de a livra o astfel de ameninţare.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.300 de persoane, cu vârste peste 18 ani, din SUA, Marea Britanie, Austria, Germania şi Elveţia.

Malwarebytes Scam Guard este o companie specializată analiza oricărui text, e-mail, număr de telefon, link, imagine sau mesaj online suspect şi oferă îndrumări imediate pentru a ajuta utilizatorii să evite şi să raporteze escrocheriile.