Aproximativ 26% dintre respondenţii unui studiu online cunosc proiectul naţional de educaţie digitală #SigurantaOnline iar peste 82% au specificat că informaţiile i-au ajutat să înţeleagă mai bine cum îşi pot proteja datele bancare, a anunţat, miercuri, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul a fost iniţiat de DNSC, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB).

Impactul platformei asupra utilizatorilor

„Peste 82% dintre cei intervievaţi au specificat că informaţiile de pe platforma sigurantaonline.ro i-au ajutat să înţeleagă mai bine cum îşi pot proteja datele bancare, comparativ cu o pondere de 62% în studiul anterior.

Campania este percepută ca fiind utilă, ajutând oamenii să înţeleagă mai bine cum să-şi protejeze datele de acces la conturile bancare şi datele de card, să nu acceseze linkuri suspecte, confirmând eficacitatea conţinutului de pe site. Ponderea persoanelor care au accesat site-ul sigurantaonline.ro a ajuns la 16% în rândul respondenţilor, în creştere cu 5 puncte procentuale comparativ cu studiul precedent”, se precizează în comunicat.

Vizibilitatea materialelor video #SigurantaOnline

Aproximativ una din cinci persoane a vizionat cel puţin unul dintre videoclipurile campaniei, iar 78% dintre aceştia consideră că acestea sunt utile şi îi conving să acorde atenţie siguranţei online. Conştientizarea generală a fraudelor cibernetice este larg răspândită, dar o înţelegere mai profundă provine în principal din expunerea la materialele #SigurantaOnline. Astfel, faţă de studiul anterior, cei chestionaţi au răspuns că au receptat mai mult mesajele de avertizare la fiecare tip de fraude cibernetice, precizează DNSC.

„Conştientizarea fraudei cibernetice s-a răspândit în rândul utilizatorilor români, marcând o realizare importantă pentru iniţiativa #SigurantaOnline. Aceasta este principala concluzie a studiului, care relevă că o înţelegere mai profundă şi comportamente de tip reflex în protecţia digitală sunt mai răspândite în rândul celor care au interacţionat direct cu materialele campaniei.

Astfel, este subliniat rolul transformator al expunerii, campania reuşind să traducă în mod eficient cunoştinţele abstracte în pregătire reală. O provocare constă în menţinerea atenţiei într-un mediu digital complex şi adaptarea mesajelor pe măsură ce tacticile de fraudă evoluează”, se mai arată în comunicat.

Obiectivele proiectului #SigurantaOnline

Proiectul naţional de educaţie digitală şi prevenire a criminalităţii informatice #SigurantaOnline este menit să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, prin accesarea platformei sigurantaonline.ro, pentru a evita ca tinerii şi copiii să devină victime ale fraudelor informatice, ale pornografiei infantile sau ale atacurilor de tip malware.

Proiectul este o iniţiativă a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliţiei Române şi Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), alături de care s-au parteneriat pe parcurs şi alţi parteneri.

În cadrul proiectului, la fiecare final de an este măsurat impactul asupra utilizatorilor de internet din România. Studiul corespondent activităţii din 2025 a fost realizat de Unlock Research în mediul urban, în luna octombrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 600 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, care deţin cel puţin un serviciu financiar, pe bază de chestionare online.