Fenomen îngrijorător: Datele de localizare ale telefoanelor unor înalți oficiali ai UE, scoase la vânzare – Netzpolitik

Jurnaliștii din Europa au descoperit că este „ușor” să spionezi înalți oficiali ai Uniunii Europene folosind istoricul de localizare obținut în mod comercial și vândut de brokeri de date, în ciuda faptului că „bătrânul continent” are unele dintre cele mai stricte legi privind protecția datelor din lume, scrie TechCrunch.

Oficialii UE s-au declarat „îngrijorați” de comerțul cu datele de localizare ale telefoanelor mobile ale cetățenilor și oficialilor și au emis noi orientări pentru personalul lor pentru a contracara urmărirea, potrivit Netzpolitik.

O coaliție de reporteri a obținut setul de date, oferit ca eșantion gratuit de la un broker de date, care conține 278 de milioane de puncte de date de localizare de pe telefoanele a milioane de persoane din Belgia. O mare parte din datele de localizare sunt încărcate de aplicații obișnuite instalate pe telefonul unei persoane, care sunt vândute brokerilor de date. Acești brokeri de date vând apoi datele respective guvernelor și armatei.

Setul de date includea și istoricul detaliat al locațiilor celor mai înalți oficiali europeni, inclusiv cei care lucrează direct pentru Comisia Europeană, cu sediul la Bruxelles.

Reporterii au declarat că au reușit să identifice sute de dispozitive aparținând persoanelor care lucrează în zone sensibile din UE, inclusiv 2.000 de marcaje de locație de pe dispozitivele a 264 de oficiali și aproximativ 5.800 de marcaje de locație de pe peste 750 de dispozitive din Parlamentul European.

Europa are unele dintre cele mai stricte norme de protecție a datelor din lume, prin legea GDPR. Cu toate acestea, autoritățile de supraveghere și oficialii din întreaga Europă au ezitat să ia măsuri mai stricte împotriva brokerilor de date, notează Netzpolitik. Brokerajul de date a crescut vertiginos, devenind o industrie de miliarde de dolari care implică vânzarea și comercializarea datelor de localizare ale persoanelor și a altor informații private.

Pentru a contracara o parte din această urmărire a locației, clienții Apple își pot anonimiza datele de identificare a dispozitivelor, iar proprietarii de dispozitive Android pot reseta regulat identificatorul dispozitivului.

Anul trecut, un broker de date numit Gravy Analytics a suferit o breșă de date care a expus datele de localizare ale zeci de milioane de persoane, inclusiv locurile în care au fost și locurile în care locuiesc și lucrează. Cercetătorii care au examinat datele au afirmat că înregistrările de localizare ar putea fi utilizate pentru a urmări pe scară largă locațiile recente ale persoanelor.