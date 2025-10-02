dark
1 minute de citit
Google avertizează că un grup de hackeri trimit mail-uri de șantaj către directori executivi de la mai multe companii și pretind că au furat date sensibile din aplicații Oracle

Ștefan Munteanu
2 octombrie 2025
Programare cod
Photo by Shahadat Rahman on Unsplash
Google, deținută de Alphabet, a afirmat că hackeri trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, pretinzând că au furat date sensibile din aplicațiile lor Oracle, scrie Reuters.

Într-un comunicat, Google a precizat că un grup care pretinde că aparține bandei de infractori cibernetici „cl0p”, cunoscuți pentru atacuri de tip ransomware, trimitea e-mailuri către „directori executivi din numeroase organizații, pretinzând că a furat date sensibile din Oracle E-Business Suite”.

Google a avertizat că „în prezent nu dispune de dovezi suficiente pentru a evalua în mod definitiv veridicitatea acestor afirmații”.

Mesajele prin care se solicita comentarii din partea cl0p și Oracle nu au primit răspuns imediat. Google a descris campania de e-mailuri ca fiind „de mare volum”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

