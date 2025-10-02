Google avertizează că un grup de hackeri trimit mail-uri de șantaj către directori executivi de la mai multe companii și pretind că au furat date sensibile din aplicații Oracle

Google, deținută de Alphabet, a afirmat că hackeri trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, pretinzând că au furat date sensibile din aplicațiile lor Oracle, scrie Reuters.

Într-un comunicat, Google a precizat că un grup care pretinde că aparține bandei de infractori cibernetici „cl0p”, cunoscuți pentru atacuri de tip ransomware, trimitea e-mailuri către „directori executivi din numeroase organizații, pretinzând că a furat date sensibile din Oracle E-Business Suite”.

Google a avertizat că „în prezent nu dispune de dovezi suficiente pentru a evalua în mod definitiv veridicitatea acestor afirmații”.

Mesajele prin care se solicita comentarii din partea cl0p și Oracle nu au primit răspuns imediat. Google a descris campania de e-mailuri ca fiind „de mare volum”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.