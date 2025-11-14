Poliția din Grecia a arestat un bărbat în cadrul operațiunii globale „Endgame” a Europol împotriva criminalității informatice

Grecia a arestat un bărbat în vârstă de 38 de ani în cadrul unei acțiuni a Europol împotriva criminalității informatice internaționale, în timpul căreia autoritățile au destructurat infrastructura malware care a infectat sute de mii de computere din întreaga lume, a declarat poliția, potrivit Reuters.

Agenția paneuropeană de cooperare în domeniul aplicării legii a declarat că, ultima fază a „Operațiunii Endgame” desfășurată în 10 țări, inclusiv Statele Unite, a vizat malware-ul care fură date Rhadamanthys, troianul de acces la distanță VenomRAT și botnetul Elysium.

Infrastructura malware desființată săptămâna aceasta era formată din sute de mii de computere infectate care conțineau câteva milioane de date de autentificare furate, a precizat Europol. Multe dintre victime nu știau că sistemele lor erau infectate.

În total, 1.025 de servere au fost închise sau perturbate în întreaga lume și 20 de domenii au fost confiscate.

Bărbatul, un cetățean albanez arestat la Atena pe 3 noiembrie, este presupus a fi creatorul și vânzătorul VenomRAT din 2020, au declarat oficialii poliției grecești. El a fost reținut în baza unui mandat de arestare european emis de Franța.

„Principalul suspect din spatele infostealer-ului avea acces la peste 100.000 de portofele criptografice aparținând acestor victime, cu o valoare potențială de milioane de euro”, a declarat Europol.

Poliția greacă a menționat că malware-ul a fost conceput pentru a fura informații prin înregistrarea tastelor și utilizarea de la distanță a camerelor web, infiltrarea în texte și piratarea portofelelor criptografice. Prețul pentru utilizarea acestuia varia de la 150 de euro pe lună la 1.550 de euro pe an.

După percheziționarea reședinței bărbatului, polițiștii au declarat că au găsit versiuni ale codului sursă al malware-ului, dovezi care indicau gestionarea unui site web care promova malware-ul, e-mailuri suspecte și conturi de criptomonede.

Poliția a specificat într-un comunicat că a confiscat șapte hard disk-uri, trei stick-uri USB și un portofel digital cu criptomonede în valoare de 140.424 de dolari, printre alte obiecte.

Un oficial al poliției grecești a afirmat că infrastructura digitală pentru funcționarea malware-ului era găzduită pe un server al unei companii cu sediul în Franța, în timp ce autoritățile franceze și americane au lansat, de asemenea, anchete.