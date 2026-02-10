Românii ar trebui să verifice site-urile cu terminația „.ro” înainte de a face cumpărături online, avertizează ECC

Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Centrul European al Consumatorilor din România (ECC) a transmis recomandări pentru cumpărătorii online, insistând asupra verificării atente a site-urilor cu terminația „.ro”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat, ECC atrage atenția că unele site-uri creează impresia că sunt românești, dar pot fi administrate din alte țări. Comercianții folosesc denumiri de orașe sau elemente românești și afișează site-ul în limba română, cu prețuri în lei, pentru a părea locali.

Sfaturi pentru cumpărători:

Verificați secțiunea de contact, politica de retur și termenii și condițiile de pe site.

Atenție dacă datele de contact lipsesc sau dacă compania este înregistrată fiscal în alt stat.

Fiți precauți dacă returul implică trimiterea coletelor în afara Uniunii Europene, deoarece costurile suplimentare pot reveni cumpărătorului și rambursările pot fi parțiale.

ECC recomandă folosirea unui mijloc de plată care oferă protecție, cum ar fi cardul bancar, care permite refuzul la plată și recuperarea banilor în termen de până la 4 luni în cazul problemelor cu comanda.

„Dacă comerciantul nu poate fi identificat sau provine dintr-un stat din afara UE, Norvegia și Islanda, ECC România nu poate facilita o soluție amiabilă pentru problema respectivă”, avertizează reprezentanții centrului.