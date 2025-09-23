Arabia Saudită se plasează sub umbrela nucleară a Pakistanului / Un pas strategic major în Orientul Mijlociu

Arabia Saudită și Pakistanul au semnat un acord de apărare reciprocă care extinde umbrela nucleară pakistaneză asupra Regatului, potrivit agenției Reuters. Acordul prevede că orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată un atac împotriva ambelor state, oferind practic Arabiei Saudite protecție nucleară indirectă și marcând o schimbare strategică majoră în regiune.

Această decizie vine într-un context tensionat, în care Iranul își dezvoltă programul nuclear în ciuda loviturilor israeliene și americane asupra facilităților de la Fordo. Pentru Arabia Saudită, alianța cu Pakistanul vine să asigure un echilibru strategic și să răspundă îngrijorărilor privind securitatea proprie, mai ales în fața unui Teheran nuclear.

O relație veche, consolidată acum formal

Legăturile dintre Riyadh și Islamabad sunt vechi, încă din perioada Pactului Quincy din 1945, când Arabia Saudită s-a bazat pe Statele Unite pentru apărare. Totuși, crizele regionale repetate și incertitudinea față de angajamentele pe termen lung ale Washingtonului au determinat Regatul să caute un partener alternativ. Pakistanul, care a beneficiat de sprijin financiar saudit pentru dezvoltarea programului său nuclear în timpul sancțiunilor internaționale, a fost considerat un aliat natural.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a confirmat: „capacitățile noastre vor fi absolut disponibile în cadrul acestui pact”, fapr ce clarifică dimensiunea nucleară a acordului și transformă orice agresiune împotriva Riyadhului într-un risc de răspuns nuclear comun.

Capabilități nucleare pakistaneze

Pakistanul deține aproximativ 170 de focoase nucleare, structurate într-o triadă nucleară în curs de modernizare. Forța principală rămâne constituită din rachete balistice terestre de rază medie, precum Shaheen-III și Ababeel, capabile să supraviețuiască unui atac preventiv. De asemenea, Pakistanul dispune de sisteme de rază scurtă, componente aeriene și o capacitate navală emergentă, cu rachete de croazieră lansate de submarine, menite să asigure o capacitate credibilă de contraatac.

Doctrina nucleară pakistaneză, deliberat ambiguă, prevede posibilitatea utilizării timpurii a armelor nucleare pentru a compensa inferioritatea convențională. Prin acordul cu Arabia Saudită, această opțiune se extinde acum asupra Regatului, ceea ce ar putea transforma orice agresiune asupra Riyadhului într-un risc nuclear major pentru agresor.

Impact regional și strategic

De mai bine de un deceniu, se vehiculau informații despre posibilitatea ca Arabia Saudită să acceseze arme nucleare pakistaneze în caz de criză. Acordul semnat în septembrie formalizează această relație și consolidează statutul strategic al Regatului în fața amenințărilor regionale.

Integrarea în umbrela nucleară a Pakistanului completează lacunele defensive pe care sistemele Patriot și THAAD nu le pot acoperi. Arabia Saudită poate acum să-și contrabalanseze adversarii cu perspectiva unui răspuns nuclear, ceea ce schimbând calculul strategic al Teheranului și afectează indirect și echilibrul de forțe dintre Pakistan și India.