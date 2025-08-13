Armata chineză susține că a „alungat” distrugătorul american USS Higgins din apropierea controversatului recif Scarborough, în Marea Chinei de Sud

Armata chineză a afirmat miercuri că a monitorizat şi „a alungat” un distrugător american care naviga în apropierea controversatului recif Scarborough, pe calea navigabilă aglomerată a Mării Chinei de Sud, relatează Reuters, precizând că marina SUA a asigurat că acţiunea sa a fost în conformitate cu dreptul internaţional, potrivit Agerpres.

Această prima operaţiune militară americană cunoscută în ultimii cel puţin şase ani în zonă a avut loc la o zi după ce Filipine au acuzat nave chineze de „manevre periculoase şi intervenţie ilegală” în timpul unei misiuni de aprovizionare în jurul recifului.

Comandamentul Teatrului de operaţiuni Sud al armatei chineze a indicat într-un comunicat că USS Higgins a intrat în apele din apropierea recifului „fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri.

„Acţiunea SUA a încălcat grav suveranitatea şi securitatea Chinei, a subminat grav pacea şi stabilitatea în Marea Chinei de Sud”, a adăugat acesta, angajându-se să menţină „o alertă maximă în permanenţă”.

Flota a Şaptea a forţelor navale ale SUA a afirmat într-un comunicat remis Reuters că USS Higgins şi-a „susţinut drepturile şi libertăţile de navigaţie” în apropiere de reciful Scarborough „în conformitate cu dreptul internaţional”.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în pofida revendicărilor suprapuse ale Bruneiului, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor, Taiwanului şi Vietnamului. SUA desfăşoară în mod regulat operaţiuni dedicate „libertăţii de navigaţie” în Marea Chinei de Sud, contestând ceea ce califică drept restricţii asupra principiului „trecerii nevinovate” impuse de China şi alte state ce revendică drepturi în zonă.

Reciful Scarborough este o sursă majoră de tensiune în zona strategică a Mării Chinei de Sud, pe unde se desfăşoară un volum în valoare estimată de peste 3 trilioane de dolari din comerţul maritim anual. Acţiuni ale navelor chineze au dus, în această săptămână, la coliziunea a două dintre ele, a anunţat Manila, prima astfel de coliziune cunoscută în zonă.