Forțele armate ale Ucrainei au început să modifice transportoarele blindate Patria 6×6, de producție finlandeză, pentru a le crește rezistența în fața amenințărilor generate de drone, relatează Defense Express.

Vehiculele, livrate Ucrainei de către Letonia, au fost echipate cu plase speciale antidrone de către militarii Brigăzii 3 Asalt, potrivit imaginilor publicate de unitate în timpul unui exercițiu de instruire.

Modificările au devenit necesare în contextul războiului modern, în care dronele joacă un rol central.

În forma standard, Patria 6×6 oferă protecție de nivel STANAG 2, suficientă împotriva gloanțelor de calibru 7,62 mm și a minelor sau dispozitivelor explozive de până la 6 kilograme.

Această configurație nu mai asigură însă o protecție adecvată împotriva atacurilor aeriene de tip UAV.

Pentru a reduce riscul, militarii ucraineni au montat plase antidrone pe un cadru metalic amplasat deasupra vehiculului.

Sistemul crește șansele ca dronele să fie deviate sau să nu detoneze la impact.

Construcția permite deplasarea plaselor pentru acces rapid în compartimentul trupei sau al șoferului.

În ceea ce privește armamentul, transportoarele nu dispun de module avansate de luptă, păstrând configurația de bază, cu o turelă simplă și o mitralieră.

Chiar și așa, adaptările realizate sporesc semnificativ șansele de supraviețuire ale vehiculelor și ale personalului transportat.

Experții militari consideră că aceste modificări ar putea deveni un model pentru alte transportoare blindate livrate Ucrainei, în contextul în care mai multe state europene, inclusiv Germania, au început să achiziționeze vehicule Patria 6×6 pentru propriile armate.