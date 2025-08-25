Cât mai plătește Rusia pentru dronele Shahed, după ce în 2022 costau 300.000 de dolari bucata

Industria militară rusă accelerează producția de drone kamikaze Shahed-136, în timp ce costurile de fabricație s-au prăbușit față de primele achiziții făcute de Moscova din Iran, anunță DefenseExpress.

Potrivit informațiilor obținute de serviciile de informații ucrainene, Rusia își propune să fabrice mai mult de 6.000 de drone Shahed pe lună, adică peste 200 pe zi și aproximativ 72.000 pe an. Acest ritm reprezintă un salt spectaculos pentru industria de apărare rusă, care mizează pe aceste muniții rătăcitoare în războiul împotriva Ucrainei.

Prețurile au scăzut de trei ori față de 2022

Dacă în 2022 Rusia plătea aproape 300.000 de dolari pentru fiecare Shahed, acum prețul ar fi coborât la doar 70.000 de dolari bucata, potrivit CNN, care citează surse din serviciile de informații ucrainene.

Estimările diferă însă. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a publicat în februarie 2025 o evaluare de 35.000 de dolari per dronă, iar în mai și-a ajustat calculele, indicând o plajă de 20.000–50.000 de dolari. Totuși, experții consideră că valoarea realistă este mai degrabă între 50.000 și 70.000 de dolari.

Ucraina produce la rândul său drone de rază lungă. Modelul FP-1 costă aproximativ 55.000 de dolari per unitate, iar producția a ajuns recent la circa 100 de aparate pe zi. Diferențele de cost arată că Ucraina reușește să țină pasul cu ritmul Moscovei, chiar dacă volumele de producție sunt mai mici.

Cum a scăzut prețul Shahed-136

Reducerea costurilor pentru Shahed se explică prin simplificări de design și producție. Unele modele recente folosesc motoare mult simplificate, ceea ce le face mai ieftine, dar și mai rudimentare.

Inițial, în 2022, documente obținute de hackeri arătau că un Shahed-136 costa 370.000 de dolari. Prețul a scăzut la 290.000 pentru loturi de 2.000 de unități și apoi la 193.000 de dolari pentru comenzi mari de 6.000 de aparate.

Practici, în doar trei ani, Rusia a reușit să reducă prețul Shahed-136 de aproape cinci ori. Dacă aceste cifre sunt corecte, Moscova dispune acum de o armă relativ ieftină, dar produsă la scară industrială, pe care o folosește masiv pentru atacuri asupra infrastructurii ucrainene.