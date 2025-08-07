China își trimite submarinul nuclear Type 094 într-o patrulare de lungă durată, o mișcare menită să evidențieze capacitățile sale nucleare

China a difuzat, în premieră, imagini oficiale cu un submarin nuclear cu rachete balistice părăsind o bază navală secretă pentru o misiune de patrulare extinsă, potrivit unei înregistrări publicate de China Central Television. Submarinul, identificat drept un Type 094 din clasa Jin, este unul dintre cele șase aflate în serviciul marinei chineze și reprezintă un element central al descurajării nucleare maritime a țării, potrivit ArmyRecognition.

În cadrul transmisiunii, un membru al echipajului a declarat că este pregătit să lanseze rachete nucleare „fără ezitare”, dacă i se va ordona.

Imaginile au fost difuzate fără a se menționa numărul de identificare al submarinului, detalii despre misiune sau tipul exact al armamentului transportat. Se presupune că nava a plecat din baza navală Longpo, un complex subteran fortificat situat pe Insula Hainan, destinat exclusiv flotei de submarine nucleare a Chinei.

Aceasta este prima recunoaștere publică a unei desfășurări operative a unui submarin strategic chinez, iar momentul pare atent ales pentru a transmite un semnal strategic către rivalii regionali și internaționali, în contextul tensiunilor crescute din regiunea Indo-Pacific.

Submarinul Type 094 Jin-class este primul model chinez capabil să lanseze rachete balistice intercontinentale din larg, asigurând astfel o capacitate de „a doua lovitură” în cazul unui atac nuclear. Echipat cu 12 silozuri verticale, nava poate lansa rachete JL-2 cu raze cuprinse între 7.200 și 8.000 km, capabile să transporte un focos nuclear de 1 megatonă sau multiple focoase ghidate independent (MIRV), în funcție de configurație. Submarinul are o lungime estimată de 135 de metri, un deplasament submers de aproximativ 11.000–12.000 de tone și este propulsat de un reactor nuclear cu apă sub presiune.

Potrivit Departamentului Apărării al SUA și altor surse deschise, Type 094 este în curs de modernizare pentru a putea lansa noile rachete JL-3, cu rază intercontinentală extinsă, care ar putea atinge orice punct de pe teritoriul continental american, atunci când submarinele operează din Marea Chinei de Sud sau Pacificul de Vest. În paralel, China dezvoltă următoarea generație de submarine strategice – Type 096 – a cărei intrare în serviciu este estimată până la finalul deceniului.

Pe lângă capacitățile de atac, Type 094 este dotat și cu șase tuburi de torpilă de 533 mm, compatibile cu torpile grele și mine navale. De asemenea, submarinul ar dispune de sisteme de contramăsuri acustice și război electronic, însă analiștii occidentali notează că este mai ușor detectabil decât omologii săi americani sau ruși, cum ar fi clasele Ohio și Borei. Cu toate acestea, îmbunătățirile recente indică progrese în reducerea semnăturii acustice și a designului carenei.

Această desfășurare publică vine pe fondul intensificării rivalității strategice dintre China și Statele Unite, mai ales în zonele maritime. Creșterea cooperării militare dintre SUA și aliați regionali precum Japonia, Filipine și Australia, precum și exercițiile militare comune din Marea Chinei de Sud, alimentează tensiunile.

Prin această comunicare oficială și transparentă, China pare să adopte o nouă abordare strategică, renunțând parțial la politica ambiguității în favoarea unui mesaj clar de descurajare. Este un semnal că Beijingul își consolidează statutul de putere nucleară maritimă și că mizează tot mai mult pe forța sa subacvatică pentru a-și apăra interesele în regiune și dincolo de ea.