Polonia se pregătește să încheie un acord cu o puternică încărcătură simbolică, preluarea a 250 de vehicule blindate grele Stryker de la Statele Unite pentru suma formală de doar un dolar, anunță Interesting Engineering.

Decizia, confirmată recent de vicepremierul și ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, vine într-un moment în care Varșovia își extinde accelerat capacitățile militare, iar Washingtonul își reduce prezența în Europa. În baza propunerii americane, Strykerele care se află deja pe continent nu vor mai fi repatriate, ci ar urma să fie transferate direct armatei poloneze.

Polonia analizează dacă blindatele sunt adecvate

Aprobarea Statului Major polonez a eliminat unul dintre obstacolele birocratice interne, însă traseul către o decizie finală rămâne complex. Armata a început deja evaluarea vehiculelor, și s concentrează pe conformitatea acestora cu nevoile operaționale ale Poloniei.

După o analiză preliminară, experții militari trec la verificări tehnice detaliate, menite să stabilească dacă aceste transportoare blindate sunt adecvate pentru instruire, pentru potențiale misiuni pe linia frontului sau pentru integrarea în planurile de modernizare ale forțelor terestre. Ministrul Kosiniak-Kamysz a lăsat să se înțeleagă că este deschis unei recomandări pozitive, dacă evaluările armatei vor confirma utilitatea platformelor.

Majoritatea Strykerelor se află într-o stare avansată de uzură

Totuși, entuziasmul pentru o ofertă de un dolar este temperat de multiple provocări tehnice, logistice și industriale. Majoritatea Strykerelor se află într-o stare avansată de uzură, ceea ce implică reparații costisitoare, modernizări și dezvoltarea unei infrastructuri de suport pe care Polonia nu a mai avut-o până acum pentru acest tip de vehicul.

Introducerea unei noi platforme ar necesită și un ecosistem complet de instruire, precum și probabil implicarea unor contractori externi, cu impact financiar semnificativ. În plus, unii analiști avertizează asupra riscului ca Strykerele să afecteze indirect industria de apărare poloneză, care produce transportorul Rosomak și așteaptă noi comenzi pe segmentul vehiculelor blindate.

Oficialii polonezi încearcă să tempereze aceste preocupări

Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Forțelor Armate, a respins ideea că introducerea Strykerelor ar submina producătorii naționali și a subliniat că eventualele reparații pot fi integrate în efortul amplu de modernizare militară deja în desfășurare.

El a explicat, într-o intervenție pe platforma X, că propunerea SUA a fost analizată mai întâi ca o ofertă de donație, iar recomandările preliminare au fost deja transmise Agenției de Armamente. Următoarea etapă presupune o inspecție tehnică directă a vehiculelor, iar decizia finală va fi luată abia după acest proces.

Autoritățile de la Varșovia insistă că ritmul deliberat al evaluării reflectă atât dimensiunea potențialei achiziții, cât și tensiunile crescute din mediul de securitate european. Decizia definitivă este așteptată în a doua jumătate a anului viitor, un calendar care permite luarea în considerare a tuturor aspectelor, de la costurile modernizării până la compatibilitatea cu strategia pe termen lung de întărire a forțelor armate poloneze.