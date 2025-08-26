China pune în serviciu al treilea portavion / Fujian este și primul portavion chinez dotat cu catapulte electromagnetice

China se pregătește să marcheze un pas important în modernizarea marinei sale prin punerea în serviciu a portavionului Fujian, primul din țară echipat cu catapulte electromagnetice, informează ArmyRecognition.

Spre deosebire de portavioanele anterioare, Liaoning și Shandong, care folosesc punți tip ski-jump, sistemul CATOBAR al Fujian permite lansarea unor aeronave mai grele și mai variate, inclusiv avioanele de vânătoare J-15T și aeronavele de avertizare aeriană KJ-600.

Imagini prin satelit din iulie 2025 au arătat nava în timpul pregătirilor, iar în august CCTV a confirmat testele simulate cu catapulta pentru avioanele de pe portavion.

Fujian a parcurs deja opt runde de teste pe mare

Lansat în iunie 2022 la șantierul naval Jiangnan din Shanghai, Fujian a parcurs opt runde de teste pe mare, de la propulsie de bază la operațiuni complexe de aviație. Analiștii navali apreciază ritmul rapid al testelor ca pe un semn al determinării Beijingului de a reduce decalajul tehnologic față de Marina SUA, ale cărei portavioane din clasa Gerald R. Ford folosesc de asemenea lansatoare electromagnetice.

Odată pus în serviciu, Fujian va completa flota chineză cu trei portavioane, sporind capacitatea de desfășurare a operațiunilor pe distanțe lungi în Oceanul Pacific și Oceanul Indian. Marina chineză va putea astfel să opereze grupuri de atac cu aviație de sprijin și capacități de război electronic, extinzându-și influența dincolo de Prima Lanț Insular și afectând echilibrul strategic în Marea Chinei de Sud și de Est.

Fujian, cu un deplasament estimat între 80.000 și 85.000 de tone și o lungime de circa 316 metri, va putea susține un grup aerian de peste 60 de aeronave, care includ avioane J-15T, KJ-600 și elicoptere pentru luptă antisubmarin și misiuni de salvare. Spre deosebire de Liaoning, folosit mai mult pentru instruire, și Shandong, primul portavion construit integral în China cu punte ski-jump, Fujian este o platformă avansată, concepută să rivalizeze cu standardele vestice.

Noul portavion va permite Chinei să mențină un ciclu continuu de instruire

Potrivit analiștilor, noul portavion va permite Chinei să mențină un ciclu continuu de instruire, desfășurare și întreținere, ceea ce asigura prezența constantă a unui grup de atac pregătit pentru luptă. În plan internațional, Fujian se situează între portavioanele nucleare americane și cel francez Charles de Gaulle, prin combinație tehnologie modernă și capacitate de punte mare, deși fără propulsie nucleară, ceea ce limitează autonomia globală.

Prezența Fujian ridică noi provocări pentru vecinii regionali. Japonia, care modifică în prezent navele din clasa Izumo pentru a opera avioane F-35B, se confruntă cu un rival capabil să lanseze aeronave de avertizare, o capacitate pe care Tokyo nu o deține. Pentru Taiwan, portavionul oferă posibilitatea unor atacuri mai mari și mai persistente, ceea ce complica planurile de apărare. La nivel global, noul portavion semnalează ascensiunea Chinei ca putere navală cu capacitate de proiecție în Oceanul Indian și dincolo de acesta.

Fujian influențează strategia NATO

Din perspectiva europeană, Fujian influențează și strategia NATO. Expansiunea navală chineză, combinată cu prezența deja stabilită în Djibouti și extinderea accesului la porturi africane, indică faptul că Europa trebuie să ia în calcul această putere ca factor global, nu doar ca amenințare în regiunea Indo-Pacific.

Franța ar putea să accelereze planurile pentru un succesor al portavionului Charles de Gaulle, iar Marea Britanie și Italia ar putea reevaluate programele F-35B pentru a menține interoperabilitatea și capacitatea de descurajare.