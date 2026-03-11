CSAT a aprobat amplasarea de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare în România, anunță președintele Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost aprobată amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

Această decizie, care are nevoie și de aprobarea Parlamentului, vine în contextul războiului din Iran. Șeful statului a asigurat că românii “nu au motive de îngrijorare” și că “țara lor este o țară mai sigură”.

În urmă cu o zi, G4Media.ro relata că Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, potrivit mai multor surse. Conform acestora, discuțiile erau informale, în stadiu incipient, și nu exista încă o adresă oficială care să solicite acest lucru.

Pentru a fi aprobată, o astfel de solicitare oficială trebuie validată de ministerul Apărării și aprobată de CSAT.

Pe de altă parte, există discuții în desfășurare și pentru dislocarea unui batalion de tancuri la Smîrdan (Galați) pentru pregătirea echipajelor Abrams ale țărilor europene, au mai precizat surse pentru G4Media.ro.

Planul ar include investiții semnificative în infrastructura poligonului, astfel încât acesta să devină un centru modern de instruire pentru tancuri. Proiectul ar presupune extinderea suprafeței poligonului și construirea unor facilități suplimentare, inclusiv piste și sisteme de antrenament.

Întrebat despre aceste planuri, ministrul Apărării a confirmat pentru G4Media doar că activitățile de instruire continuă în zonă. „Se fac frecvent și constant antrenamente la Smârdan. Sunt investiții în desfășurare și acestea continuă”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă numărul militarilor americani care ar urma să fie dislocați la Smârdan ar putea ajunge la 500, ministrul a spus: „Nu pot să confirm”.