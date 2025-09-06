De ce Bundeswehr nu poate doborî drone spion rusești deasupra Germaniei?

Rusia folosește drone de supraveghere deasupra estului Germaniei pentru a monitoriza livrările de arme occidentale către Ucraina. Autoritățile germane se luptă să contracareze aceste activități de spionaj, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dronele de supraveghere rusești efectuează zboruri de recunoaștere deasupra estului Germaniei pentru a urmări transporturile de arme către Ucraina, cu peste 530 de observări de drone înregistrate numai în primele trei luni ale acestui an, potrivit serviciilor de informații occidentale.

Acestea urmăresc rutele în continuă schimbare ale transporturilor militare europene pentru a identifica ce arme vor ajunge în curând în Ucraina, unde vor fi livrate noi echipamente de război și când vor ajunge noi muniții pe front.

„Actorii ruși trimit în mod regulat avioane de recunoaștere”, au raportat trei servicii de informații occidentale revistei germane WirtschaftsWoche.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german a confirmat pentru Euronews că Bundeswehr este responsabilă doar pentru propriile sale situri.

În rest, Ministerul german de Interne (BMI) și operatorii civili ai infrastructurii respective – de exemplu, căile ferate sau terminalele GNL – sunt responsabili de securitate.

În ceea ce privește apărarea propriilor baze, principiul proporționalității este decisiv pentru trupe: riscurile sau daunele pentru persoanele din jur trebuie evitate cu orice preț, mai ales dacă există incertitudine cu privire la posibilitatea ca o dronă să fie încărcată cu explozibili.

Ochii Rusiei în cerul german

De la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei la începutul anului 2022, Moscova este suspectată că ar desfășura un război hibrid pe teritoriul occidental. Numai în perioada ianuarie-aprilie a acestui an, au fost înregistrate peste 500 de zboruri de observație deasupra Germaniei.

Potrivit raportului, dronele au apărut cu o frecvență deosebită deasupra bazelor Bundeswehr, cum ar fi baza navală Wilhelmshaven, precum și deasupra terminalelor GNL și a liniilor feroviare. Acest lucru a fost raportat de ziarul Bild, citând un raport intern al Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA).

Numai între 9 și 29 ianuarie, șase drone au fost observate deasupra bazei aeriene Schwesing, lângă Husum, în Schleswig-Holstein. Vehiculele aeriene fără pilot s-au comportat în mod suspect, rămânând aproape nemișcate deasupra zonei timp de câteva minute. În ciuda utilizării dispozitivelor de bruiaj, dronele nu au putut fi respinse.

Având în vedere că soldații ucraineni sunt instruiți în această locație pe sistemele de apărare aeriană Patriot, se suspectează că acest incident este un act de spionaj țintit.

Ancheta a fost predată Oficiului de Poliție Criminală al statului Schleswig-Holstein.

„Poliția statului Schleswig-Holstein este pregătită pentru posibile scenarii și se află, de asemenea, în strânsă colaborare cu alte autorități federale și statale de securitate. Printre altele, a fost înființată o nouă unitate specializată în spionaj și sabotaj în cadrul Departamentului de Securitate al Oficiului Statului pentru Investigații Penale”, se arată într-un comunicat.

Cu toate acestea, din cauza „domeniului de investigație deosebit de sensibil”, nu vor fi furnizate informații suplimentare „nici acum, nici în viitor”.

O lacună juridică încetinește apărarea

Fosta coaliție guvernamentală condusă de cancelarul Olaf Scholz intenționa să modifice legea privind securitatea aeriană pentru a permite forțelor armate germane să doboare dronele periculoase care zboară ilegal.

Permisiunea urma să fie acordată în cazul în care poliția nu era în măsură din punct de vedere tehnic să respingă dronele și, prin urmare, solicita asistență.

Cu toate acestea, modificarea Legii privind securitatea aeriană (LuftSiG) nu a fost adoptată în ultima legislatură.

Konstantin von Notz, membru al Partidului Verde și președinte al Comisiei parlamentare de control, a criticat CDU/CSU pentru că nu a susținut propunerea anterioară a guvernului din cauza „considerentelor tactice de partid”.

„Acest lucru a dus la o blocare de câteva luni, o întârziere pe care nu ne-o putem permite, având în vedere creșterea bruscă a amenințărilor și comportamentul din ce în ce mai agresiv al mai multor state autoritare, în special Rusia și China”, a declarat von Notz.

Sebastian Fiedler, purtătorul de cuvânt pentru politica internă al grupului parlamentar SPD din Bundestag, subliniază că Conferința miniștrilor de interne a clarificat deja că responsabilitatea pentru apărarea împotriva dronelor trebuie să revină întotdeauna autorităților civile de securitate.

Potrivit acestuia, Bundeswehr ar putea fi implicată doar în cazuri excepționale și, prin urmare, „guvernul federal este solicitat să dezvolte competențe suplimentare în cadrul ministerului de interne”.

Prin urmare, este logic ca proiectul de lege pentru noua legislație federală privind poliția să acorde Poliției Federale competențe suplimentare pentru a utiliza mijloace tehnice împotriva dronelor, a afirmat el.

Securitate militară cu restricții

Cu toate acestea, politicianul ecologist von Notz este dezamăgit de noul proiect de lege al actualului guvern federal privind „securitatea militară”, care a fost prezentat la sfârșitul lunii august.

În opinia sa, noile reglementări planificate, cum ar fi extinderea competențelor poliției militare a Bundeswehr, nu merg suficient de departe.

„Este necesară o reglementare fundamentală care să structureze în mod cuprinzător și clar responsabilitățile pentru apărarea împotriva dronelor atât în sectorul militar, cât și în cel civil”, a cerut von Notz.

Limitele constituționale, în special în ceea ce privește desfășurarea forțelor armate germane în interiorul țării, trebuie, de asemenea, respectate cu strictețe. „Având în vedere lunile de inactivitate din partea ministrului Dobrindt, statele și-au pierdut de mult răbdarea”, a declarat von Notz.

Potrivit lui von Notz, este la fel de esențial să existe o bază juridică clară pentru a dezvolta capacitățile tehnice corespunzătoare.

„În ansamblu, acest proiect arată, de asemenea, că guvernul german nu este încă în măsură să contracareze în mod adecvat amenințările extreme pe care le reprezintă atacurile hibride pentru democrația, economia și cetățenii noștri”, a concluzionat el.