Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru furnizarea tancurilor K2 Black Panther. Bucureștiul vizează 216 vehicule, într-un contract estimat la peste 6,5 miliarde de euro

Producătorul sud-coreean de armament Hyundai Rotem se află în discuții cu autoritățile române pentru furnizarea de tancuri K2 Black Panther, în cadrul unui amplu program de modernizare a forțelor terestre ale României, potrivit unei analize publicate de compania de servicii financiare Kiwoom Securities din Coreea de Sud, citată de Hankyung.com.

Informația a fost confirmată de analistul Lee Han-gyeol, care a precizat că Hyundai Rotem negociază exporturi de tancuri K2 cu mai multe state, printre care Irak, Peru, Arabia Saudită și România. „Tancurile K2 sunt discutate ca fiind un candidat puternic pentru proiectul de achiziție de tancuri de nouă generație al României”, a arătat acesta.

România a anunțat în 2025 intenția de a achiziționa 216 tancuri principale de luptă, într-un program evaluat la aproximativ 6,5 miliarde de euro. Pachetul de achiziție ar urma să includă și 76 de vehicule derivate, precum tractoare de evacuare, poduri mobile și dragoare de mine, esențiale pentru sprijinul operațional al unităților blindate. De asemenea, planul prevede producția și integrarea unor componente în România, ceea ce ar putea implica transfer de tehnologie și participarea industriei locale de apărare.

Programul extinde un acord semnat în 2023 pentru achiziția a 54 de tancuri americane Abrams, însă competiția pentru lotul major de peste 200 de vehicule rămâne deschisă. Deși inițial s-a speculat că toate tancurile ar putea fi de producție americană, sursele indică faptul că Bucureștiul analizează mai multe opțiuni.

Pe lista candidaților se mai află Leopard 2A8, produs în Germania, și M1A2 SEPv3 Abrams, însă varianta americană este considerată de unii specialiști prea grea pentru infrastructura din România, în special în ceea ce privește podurile și rețeaua rutieră.

Achiziția unui număr atât de mare de tancuri într-o perioadă în care dronele și munițiile ghidate joacă un rol tot mai important pe câmpul de luptă a stârnit dezbateri în rândul experților militari. Cu toate acestea, există voci care susțin că tancurile rămân un element esențial al forțelor terestre moderne.

„Încă ai nevoie de multe tancuri, dar trebuie protejate corect. Conflictele recente ne-au arătat acest lucru. Sunt necesare și pentru a proiecta putere”, a declarat un reprezentant al companiei israeliene Elbit, în cadrul unei vizite a jurnaliștilor români în Israel.

La rândul său, generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu, fost comandant în structuri NATO, a subliniat că dezvoltarea de noi modele indică faptul că tancurile nu vor dispărea din arsenalele militare. „Faptul că pe planșete sunt noi modele ne arată că există un viitor al tancurilor. Cât de mare va fi acest viitor, rămâne de văzut, dar realitatea este că armatele nu au renunțat la ele”, a afirmat acesta.

Programul de tancuri se înscrie într-un efort mai larg de modernizare accelerată a Armatei Române. În ultimii ani, Bucureștiul a semnat contracte pentru peste 1.000 de vehicule blindate 4×4, a anunțat achiziția a aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, arme de asalt de nouă generație, nave de patrulare de coastă și avioane de luptă de generația a cincea.

K2 Black Panther, un tanc de ultimă generație

K2 Black Panther este tancul principal de luptă al Coreei de Sud și este considerat unul dintre cele mai performante și sofisticate din lume. Intrat în serviciu în 2014, tancul este echipat cu un tun de 120 mm L/55 cu încărcător automat, un motor de 1.500 de cai putere și o mobilitate ridicată, inclusiv în teren dificil.

Una dintre caracteristicile sale distinctive este suspensia hidropneumatică inteligentă, care permite ajustarea gărzii la sol și înclinarea tancului pentru o tragere mai eficientă, în special în zonele montane. K2 dispune de blindaj compozit modular, sisteme de protecție activă și senzori avansați capabili să detecteze și să urmărească automat ținte, fiind optimizat pentru conflictele moderne, digitalizate.