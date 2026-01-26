NATO ia în calcul crearea unei zone de apărare automatizate de-a lungul frontierelor sale estice, menită să descurajeze și să oprească rapid eventuale incursiuni rusești, prin utilizarea de drone, roboți și sisteme de apărare antirachetă. Proiectul vizează în special granițele cu Rusia și Belarus, iar România și Polonia se numără printre țările care analizează deja implementarea sistemului.

Informația a fost confirmată de generalul Thomas Lowin, adjunctul șefului de stat major al NATO pentru operațiuni, într-un interviu acordat publicației germane Welt am Sonntag. Potrivit acestuia, noul concept ar funcționa ca „o zonă fierbinte” de securitate, destinată să încetinească sau să oprească forțele inamice încă din primele faze ale unui conflict.

Noul sistem de apărare va integra tehnologii avansate bazate pe AI

Noul sistem de apărare, construit pe mai multe niveluri, va integra tehnologii avansate bazate pe inteligență artificială și va permite detectarea timpurie a amenințărilor. NATO intenționează să creeze o zonă-tampon dotată cu rețele de supraveghere și sisteme operate de la distanță sau semi-automatizate, care să ofere prima linie de alertă în cazul unei agresiuni.

Potrivit generalului Lowin, sistemul va colecta și corela date provenite din surse terestre, aeriene, spațiale și digitale. Senzorii vor fi amplasați la sol, în aer, în spațiu și în mediul cibernetic, iar informațiile vor fi transmise în timp real tuturor statelor membre NATO.

Noul sistem va completa capabilitățile militare existente

În cazul identificării unei amenințări, sistemul ar putea activa drone, vehicule de luptă semi-autonome, roboți tereștri, precum și sisteme automate de apărare antiaeriană și antirachetă. Totuși, orice decizie care implică utilizarea armelor letale va rămâne sub control uman, a subliniat oficialul NATO.

Alianța susține că noul sistem va completa capabilitățile militare existente și va consolida prezența avansată a forțelor NATO pe flancul estic. Colectarea informațiilor se va baza pe o combinație de platforme fixe și mobile, inclusiv radare, senzori acustici și optici, sprijinite de date furnizate de sateliți, drone și aeronave de recunoaștere.

„Cel mai mare sistem antidrone din Europa”

Planurile NATO vin pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de Rusia, care și-a orientat economia către efortul de război în urma invaziei Ucrainei. Statele europene membre ale Alianței și-au sporit nivelul de alertă, temându-se de o posibilă extindere a acțiunilor militare ruse pe teritoriul Uniunii Europene.

În acest context, Polonia se pregătește să semneze un contract pentru ceea ce ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a numit „cel mai mare sistem antidrone din Europa”. Oficialul nu a oferit detalii privind valoarea acordului sau companiile implicate, precizând doar că achiziția răspunde unei „necesități operaționale urgente”.

Întregul sistem de apărare automatizată ar urma să devină operațional până la finalul anului 2027

Anterior, în noiembrie 2025, presa a relatat că Polonia și România lucrau deja la implementarea unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru combaterea dronelor rusești, după mai multe incidente de încălcare a spațiului aerian NATO. Danemarca este, de asemenea, menționată printre statele interesate de acest sistem, în cadrul eforturilor de consolidare a apărării pe flancul estic al Alianței.

Potrivit surselor NATO, întregul sistem de apărare automatizată ar urma să devină operațional până la finalul anului 2027.