Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 de milioane de euro de la Otokar pentru întârzieri la contractul COBRA II

Romtehnica a solicitat companiei turce Otokar despăgubiri totale de aproximativ 40 de milioane de euro, invocând întârzieri și neîndeplinirea unor etape contractuale în cadrul acordului pentru vehiculele tactice blindate ușoare 4×4 COBRA II, potrivit Economedia.

Conform unui anunț al Otokar pe platforma Bursei de la Istanbul, Romtehnica a depus două cereri distincte de despăgubire. Prima solicitare vizează aproximativ 1,88 miliarde de lire turcești (circa 37,4 milioane de euro) pentru presupusa neîndeplinire a etapelor intermediare legate de pregătirea producției locale în România. A doua cerere se ridică la aproximativ 72 de milioane de lire turcești (1,4 milioane de euro) și se referă la livrarea cu întârziere a primului lot de 194 de vehicule produse în Turcia.

Otokar a anunțat că a inițiat o acțiune în instanță pentru anularea primei cereri, menționând totodată că va efectua plata datorată la 16 ianuarie și că își rezervă toate drepturile legale. În privința celei de-a doua cereri, compania afirmă că livrarea primului lot a fost finalizată și intenționează să achite suma solicitată în cursul lunii ianuarie.

Contractul COBRA II a fost atribuit în 2024 și prevede furnizarea a 1.059 de vehicule tactice blindate ușoare 4×4. Primele 278 de unități vor fi produse în Turcia, iar restul de peste 780 de vehicule vor fi fabricate în România, în cadrul unui program de producție locală și transfer de tehnologie. Livrările sunt planificate pe o perioadă de cinci ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025. Contractul are o valoare totală de 4,26 miliarde de lei (aproximativ 857 milioane de euro fără TVA) și vizează dotarea Ministerului Apărării Naționale cu vehicule moderne pentru forțele terestre.

Producția locală este considerată un element strategic, contribuind nu doar la dotarea armatei, ci și la consolidarea capacităților industriale românești în domeniul apărării.