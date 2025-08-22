Noua Zeelandă va cheltui 1,6 miliarde de dolari pentru cinci elicoptere maritime americane MH-60R Seahawk și două avioane Airbus A321XLR

Noua Zeelandă a anunțat joi că va cheltui 2,7 miliarde de dolari neozeelandezi (1,6 miliarde de dolari americani) pentru achiziționarea a cinci elicoptere MH-60R Seahawk și două avioane Airbus A321XLR, prima investiție majoră după decizia de a înlocui flota de apărare învechită a țării, scrie Reuters.

Două miliarde de dolari neozeelandezi vor fi folosiți pentru achiziționarea elicopterelor maritime, fabricate de divizia Sikorsky a Lockheed Martin, iar 700 de milioane de dolari neozeelandezi vor fi alocați pentru avioanele A321XLR, au declarat ministrul apărării Judith Collins și ministrul de externe Winston Peters într-o declarație comună.

Ambele investiții fac parte din angajamentele planificate prezentate în aprilie în Planul de capacitate de apărare al guvernului.

În aprilie, Noua Zeelandă s-a angajat să-și majoreze cheltuielile pentru apărare cu 9 miliarde de dolari neozeelandezi în următorii patru ani și să-și dubleze cheltuielile până la 2% din PIB în următorii opt ani, ca parte a Planului de capacitate de apărare.

„Vom acționa rapid pentru a achiziționa elicoptere direct prin programul de vânzări militare externe al Statelor Unite, în loc să organizăm o licitație mai amplă, iar cabinetul ar trebui să examineze studiul de fezabilitate final anul viitor”, a declarat Collins.

Cele două noi aeronave Airbus, care vor înlocui avioanele Boeing 757, vor fi achiziționate în cadrul unui contract de leasing cu opțiune de cumpărare pe o perioadă de șase ani.

Cele două aeronave 757 ale Forțelor Armate ale Noii Zeelande au peste 30 de ani și, din cauza vechimii, au devenit din ce în ce mai puțin fiabile, avariindu-se de mai multe ori și blocând liderii naționali, care au fost nevoiți să ia zboruri comerciale.

„Această decizie va asigura că Noua Zeelandă dispune de o flotă capabilă de luptă, interoperabilă și fiabilă”, a declarat Collins.

Deciziile de investiții ale guvernului au arătat că acesta răspunde la „deteriorarea accentuată a mediului de securitate”, a afirmat Peters.

„Tensiunile globale cresc rapid și trebuie să investim în securitatea națională pentru a ne asigura prosperitatea economică”, a adăugat el.

Un raport al serviciilor de informații publicat joi a arătat că Noua Zeelandă se confruntă cu cele mai dificile provocări de securitate națională din ultima perioadă, cu amenințări crescânde de interferență străină și spionaj, în special din partea Chinei.