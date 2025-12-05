Racheta care trebuia să intimideze inamicii Rusiei a eșuat din nou / Proiectată să zboare peste 6.000 km, s-a prăbușit după puțin peste 1 km de zbor

Racheta rusă RS-28 Sarmat s-a prăbușit la scurt timp după lansare, provocând o minge de foc toxică și un crater în apropierea bazei aeriene Dombarovsky, relatează arstechnica.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Eșecul continuă seria consecutivă de nereușite de la primul test aparent din 2022.

Racheta, proiectată să parcurgă peste 6.000 km cu focoase nucleare, abia a parcurs puțin peste 1 km înainte de a intra în vrie și de a se prăbuși în apropierea locului de lansare, la baza aeriană Dombarovsky din regiunea Orenburg.

Imaginile video care circulă pe rețelele de socializare au surprins racheta deviind violent de la traiectorie imediat după ieșirea din silozul subteran. Racheta condamnată s-a rostogolit prin aer înainte de a-și pierde puterea și de a se prăbuși la sol. La impact, a izbucnit o minge de foc uriașă, însoțită de un nor distinctiv de culoare roșu-maroniu – semn distinctiv al propulsorilor pe bază de hidrazină și tetroxid de azot utilizați în cele mai puternice rachete balistice intercontinentale ale Rusiei. Imaginile din satelit au confirmat ulterior existența unui crater și a unor urme de arsuri care au marcat peisajul din apropierea locului de lansare.

Analiștii spun că circumstanțele lansării sugerează că a fost probabil un test al rachetei rusești RS-28 Sarmat, o armă concepută pentru a atinge ținte aflate la o distanță de peste 11.000 de mile (18.000 de kilometri), ceea ce o face cea mai lungă rachetă din lume.

Racheta Sarmat este racheta balistică intercontinentală de mare capacitate de ultimă generație a Rusiei, capabilă să transporte o încărcătură utilă de până la 10 focoase nucleare mari, o combinație de focoase și contramăsuri sau vehicule hipersonice de tip boost-glide, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Pe scurt, Sarmat este o armă apocaliptică concepută pentru a fi utilizată într-un război nuclear total între Rusia și Statele Unite.

Președintele rus Vladimir Putin a numit racheta Sarmat o „armă cu adevărat unică” care „va da de gândit celor care, în focul retoricii agresive frenetice, încearcă să amenințe țara noastră”. Dmitri Rogozin, pe atunci șeful agenției spațiale ruse, a numit racheta Sarmat o „super armă” după primul său zbor de testare în 2022.