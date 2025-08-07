Reuters: O fabrică de explozibili din Rusia a achiziționat echipamente Siemens prin intermediari chinezi, în ciuda sancțiunilor occidentale

O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite prin intermediul unui furnizor rus care a importat tehnologia din China, arată o investigație Reuters.

Este vorba despre Fabrica de Oleum Biysk (BOZ), situată în sudul Siberiei, aflată în subordinea companiei Uzina Sverdlov, deja sancționată de SUA și UE pentru implicarea în efortul militar al Rusiei.

BOZ a încheiat în octombrie 2022 un contract cu firma rusă Techpribor, care a livrat echipamentele necesare automatizării liniilor de producție, potrivit documentelor de achiziție publică consultate de Reuters.

Date vamale indică faptul că Techpribor a importat echipamente Siemens din China, în special de la compania Huizhou Funn Tek, din provincia Guangdong. Prin corelarea codurilor de produs și a descrierilor din documente, jurnaliștii au identificat două regulatoare de putere Siemens identice cu modelele comandate de BOZ.

Un purtător de cuvânt al Siemens a declarat că firma „respectă strict sancțiunile internaționale și cere același lucru de la clienții săi”, dar a admis că unele produse pot ajunge în Rusia fără ca producătorul să fie informat. De asemenea, Siemens a precizat că investighează orice indiciu de încălcare a sancțiunilor și colaborează cu autoritățile relevante în astfel de cazuri.

Reprezentanții Techpribor, BOZ și ai companiei-mamă nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Doamna Chen, reprezentant al Huizhou Funn Tek, a declarat pentru Reuters că firma poate achiziționa produse direct de la Siemens și că „nu li se cere să declare cine este utilizatorul final”. Ea a mai susținut că firma nu livrează către entități implicate în producția militară, deși are numeroși clienți în Rusia.

Techpribor a realizat ulterior alte importuri de echipamente Siemens de la o a doua companie chineză, New Source Automation, din Xiamen. Managerul acesteia, Ryan Wu, a confirmat legătura comercială cu Techpribor și a spus că Siemens nu solicită informații despre beneficiarul final al echipamentelor.

Analiștii susțin că accesul la astfel de echipamente este esențial pentru industria rusă de apărare, care încearcă să-și sporească capacitatea de producție în contextul războiului din Ucraina. Automatizarea permite eficientizarea producției, mai ales în condițiile în care sectorul militar rus se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

„Aceste componente de înaltă precizie sunt adesea de neînlocuit în procesele avansate de fabricație, inclusiv în producția de rachete, drone și în recondiționarea tancurilor”, a declarat Konrad Muzyka, director al companiei de consultanță militară Rochan din Polonia. „Fără ele, efortul de război al Rusiei ar deveni mai costisitor, mai lent și ar pune o presiune suplimentară pe piața muncii”.

În paralel cu aceste achiziții, fabrica BOZ se află în plin proces de extindere, construind o unitate pentru producția unui nou tip de exploziv, RDX. Potrivit unei prezentări video oficiale, BOZ produce în prezent explozibili precum TNT și HMX, folosiți atât în aplicații civile, cât și militare. Conform autorităților regionale, fabrica execută comenzi pentru Ministerul Apărării din Rusia.

Uniunea Europeană a început să închidă breșele prin care tehnologia occidentală ajunge în Rusia. În decembrie 2024, UE a impus primele sancțiuni unor companii chineze pentru furnizarea de componente militare către Rusia. Alte șapte firme din China și Hong Kong au fost sancționate în iulie 2025. Diplomatul-șef al UE, Kaja Kallas, a declarat în februarie că exporturile chineze „alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei” și a cerut Beijingului să înceteze aceste livrări.

Ministerele rus și chinez al Comerțului, precum și Ministerul rus al Apărării, nu au răspuns întrebărilor adresate de Reuters în legătură cu aceste tranzacții.