Rheinmetall a construit cea mai mare fabrică europeană de obuze de 155 mm în timp record / România, parte importantă din plan

Germania a deschis oficial, la Unterlüß, cea mai mare fabrică de muniție de artilerie calibrul 155 mm din Europa, construită în timp record… doar 15 luni și o investiție de 500 de milioane de euro. Unitatea, întinsă pe 30.000 de metri pătrați și cu până la 500 de locuri de muncă, este prezentată de Rheinmetall drept un simbol al forței sale industriale, informează Defense Express.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Totuși, performanța vine cu o limitare semnificativă. Producția va fi de numai 25.000 de obuze în 2025, urmând să crească la 140.000 în 2026 și să atingă capacitatea maximă de 350.000 pe an abia în 2027.

România, parte din plan

La inaugurare a fost anunțată și o comandă din partea României, în contextul în care Bucureștiul pregătește o fabrică de pulbere estimată la 550 de milioane de euro. În paralel, și Bulgaria discută un proiect similar, însă fără aprobare parlamentară deocamdată.

Această expansiune industrială este crucială pentru Ucraina, care are nevoie urgentă de muniție pentru a rezista presiunii rusești. Rheinmetall vrea să ajungă, până în 2027, la 1,5 milioane de obuze de 155 mm produse anual.

O cursă contra cronometru

Deși fabrica germană a fost ridicată cu o viteză record, compania se arată frustrată de ritmul mai lent din Ucraina, unde birocrația întârzie deschiderea unei unități similare, estimată să devină operațională abia peste 12–14 luni.

Însă adevărat provocare a industriei europene rămâne lipsa pulberii. Fără această resursă esențială, producția masivă de obuze riscă să rămână doar pe hârtie.