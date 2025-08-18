Rusia oferă Indiei tancuri principale de luptă T-14 Armata, de ultimă generație, pentru a înlocui vechea flotă de T-72 / Propunerea include transferul de tehnologie și producție

Rusia a oferit Indiei tancurile principale de luptă T-14 Armata pentru a înlocui tancurile T-72 învechite, inclusiv transferul de tehnologie și producția în India. Propunerea este menită să facă parte din programul Make in India, care urmărește consolidarea producției interne de echipamente de apărare, informează Defence Industry Europe.

T-14 Armata este un tanc de ultimă generație, cu o turelă fără pilot și un echipaj de trei persoane situat în carcasă. Aceste tancuri sunt produse de Uralvagonzavod în Nijni Tagil, deși amploarea producției nu este clară, iar estimările neoficiale sugerează că au fost construite doar câteva zeci.

Costurile ridicate, problemele tehnice legate de sistemele electronice și de propulsie, precum și impactul sancțiunilor occidentale asupra achiziționării de componente avansate au împiedicat derularea programului. Cu toate acestea, Uralvagonzavod s-a oferit să proiecteze și să dezvolte Armata în conformitate cu cerințele unice ale Indiei în cadrul programului său de tancuri de nouă generație.

Compania și-a declarat, de asemenea, intenția de a coopera cu organizațiile din industria de apărare din India. Colaborarea strategică vizează un potențial parteneriat cu Combat Vehicles Research and Development Establishment (CVRDE) din India.

Versiunea indiană a T-14 Armata ar fi echipată cu un motor Datran-1500HP fabricat local, în locul motorului rus 12N360. Se preconizează că acest lucru va îmbunătăți fiabilitatea, în special în condiții de altitudine mare, motorul fiind în prezent în fază de testare și planificat pentru producția de serie în 2027.

Costul unitar al versiunii de bază a tancului este estimat la 30-42 crore (3.4 – 4.8 milioane de dolari americani) Prin localizarea producției, se preconizează economii de cel puțin 10 crore (aproximativ 1 milion de dolari) pe unitate.

Uralvagonzavod a semnat anterior un acord de transfer de tehnologie cu India pentru tancurile T-90S. În cadrul acestui acord, tancurile au fost produse în India sub denumirea de T-90 Bhishma, peste 83 % din componente fiind de proveniență internă, inclusiv motoarele. Un model similar de cooperare este propus pentru T-14 Armata.