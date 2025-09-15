Startupurile europene din domeniul apărării atrag investiţii record pe fondul creşterii cheltuielilor militare în UE şi Marea Britanie

Startupurile europene din domeniul apărării atrag tot mai mult capital privat, pe fondul angajamentelor Uniunii Europene şi Marii Britanii de a-şi majora drastic cheltuielile militare, în timp ce NATO a ridicat recent ţinta de cheltuieli de securitate la 5% din PIB, transmite CNBC, comform News.ro.

Potrivit unui raport realizat de Dealroom şi NATO Innovation Fund, investiţiile de capital de risc în startupurile de apărare şi securitate din Europa au atins un record de 5,2 miliarde de dolari în 2024, chiar dacă piaţa generală a capitalului de risc din regiune s-a contractat.

Analiza Morningstar arată că în 2025 apetitul s-a accelerat, iar valoarea medie a tranzacţiilor a crescut, semnalând evaluări mai ridicate.

Cele mai multe companii inovatoare sunt axate pe software, inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi spaţiu, domenii aflate în afara ariei tradiţionale a giganţilor din apărare. Tot mai mulţi investitori americani participă la rundele avansate de finanţare, aducând capital şi expertiză.

Companiile europene de capital de risc precum IQ Capital sau Defence Invest caută activ firme de profil, vizând tehnologii cu utilizare duală sau exclusiv militare. Totuşi, analiştii avertizează că primele exituri semnificative întârzie, iar investitorii trebuie să aibă răbdare până când majorarea bugetelor de apărare va produce efecte concrete.

În acest timp, startupurile beneficiază de flexibilitate şi rapiditate în inovaţie, ceea ce le oferă un avantaj în competiţia pentru contractele guvernamentale. Bruxelles-ul a transmis deja că, în cadrul planurilor de reînarmare, vor fi prioritizate companiile europene, deşi concurenţa cu rivalii americani rămâne intensă.