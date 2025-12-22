Statele Unite se confruntă cu un dezechilibru tot mai accentuat în apele Pacificului, acolo unde flotele de submarine ale Chinei, Rusiei și Coreei de Nord cresc mai rapid decât capacitatea Washingtonului de a-și reînnoi propriile forțe. În acest context, Coreea de Sud vrea să intre în elita globală a statelor care operează submarine cu propulsie nucleară și susține că acest pas ar putea aduce beneficii de ambele părți ale Pacificului, anunță CNN.

Seulul a primit un semnal favorabil chiar din partea președintelui american Donald Trump, care a declarat public că a aprobat ideea ca Coreea de Sud să construiască submarine cu propulsie nucleară, în locul celor diesel-electrice aflate acum în dotarea marinei sud-coreene. Dacă planul se concretizează, Coreea de Sud ar deveni a șaptea țară din lume cu submarine nucleare, alături de Statele Unite, Rusia, China, Franța, Marea Britanie și India.

Un adevărat game-changer în contracararea amenințării submarine nord-coreene

Pentru Seul, aceste submarine ar însemna o capacitate mult sporită de a contracara activitatea navală a Coreei de Nord și a Chinei în jurul Peninsulei Coreene. În același timp, un astfel de pas ar putea permite Marinei SUA să-și redistribuie submarinele nucleare de atac către alte zone sensibile, precum Marea Chinei de Sud sau apele din jurul Taiwanului.

„Pentru Coreea de Sud, acesta ar fi un adevărat game-changer în contracararea amenințării submarine nord-coreene”, a declarat Yu Jihoon, cercetător la Korea Institute for Defense Analyses și fost ofițer submarinist. În opinia sa, submarinele nucleare ar putea transforma rolul Coreei de Sud în alianța cu SUA, dintr-un simplu beneficiar de securitate într-un furnizor mult mai capabil.

Submarinele cu propulsie nucleară au avantaje operaționale majore

Ele pot rămâne scufundate perioade extrem de lungi, teoretic ani de zile, limitate doar de proviziile pentru echipaj, spre deosebire de submarinele convenționale care trebuie să iasă periodic la suprafață pentru a-și încărca bateriile. În plus, sunt mai rapide și, în multe cazuri, mai silențioase.

Dorinta Coreei de Sud de a deține astfel de nave nu este nouă. De zeci de ani, guvernele de la Seul au încercat să depășească un obstacol major. Este vorba despre un acord nuclear vechi cu Statele Unite, care interzice Coreei de Sud să reproceseze combustibil nuclear uzat, deși are capacitatea tehnologică necesară. Discuțiile pe această temă au existat și în trecut, dar au fost purtate discret.

Situația s-a schimbat în momentul în care președintele sud-coreean Lee Jae Myung a ridicat public problema în discuțiile deschise cu Donald Trump, la finalul lunii octombrie. A doua zi, Trump a anunțat pe rețeaua Truth Social că a aprobat construirea de submarine cu propulsie nucleară pentru Coreea de Sud.

Nevoia de sprijin este reală

Lee a explicat că submarinele diesel limitează capacitatea Seulului de a urmări submarinele chineze și nord-coreene, ambele state având sau urmărind capacități nucleare subacvatice. El a argumentat că noile submarine ar reduce semnificativ presiunea asupra forțelor americane din regiune.

Nevoia de sprijin este reală. Într-o audiere din 2019 în Congresul SUA, amiralul Philip Davidson, pe atunci comandant al US Indo-Pacific Command, avertiza că aproximativ 75% din cele circa 400 de submarine existente la nivel mondial se află în Indo-Pacific, iar 160 aparțin Chinei, Rusiei și Coreei de Nord. În același timp, SUA își retrag submarinele de atac mai rapid decât reușesc să le înlocuiască.

La 1 iulie 2025, flota americană număra 49 de submarine de atac, care trebuie să acopere toate oceanele lumii. Doar aproximativ două treimi pot fi mobilizate rapid în caz de criză, iar în perioadele normale mult mai puține sunt în patrulare.

SUA își retrag submarinele de atac mai rapid decât reușesc să le înlocuiască

Autoritățile sud-coreene susțin că țara are deja capacitatea industrială necesară pentru a construi submarine nucleare. Ministrul Apărării, Ahn Kyu-back, a declarat în fața parlamentului că Seulul a „asigurat deja condițiile necesare” pentru acest proiect. Mai mulți experți militari confirmă că submarinele diesel Jangbogo-III, aflate deja în serviciu, au fost proiectate astfel încât să poată fi adaptate pentru propulsie nucleară, deși o astfel de conversie ar putea dura peste un deceniu.

Un punct sensibil rămâne însă locul construcției. Trump a sugerat că submarinele ar urma să fie construite la șantierul naval din Philadelphia, recent achiziționat de conglomeratul sud-coreean Hanwha. Ulterior, autoritățile de la Seul au precizat că discuțiile au pornit de la ideea construirii lor în Coreea de Sud, fără ca documentele oficiale să clarifice definitiv acest aspect.

Coreea de Sud nu ar putea avea un submarin nuclear operațional mai devreme de zece ani

Unii experți sud-coreeni avertizează că o construcție în SUA ar limita transferul de tehnologie și ar reduce beneficiile industriale pentru Coreea de Sud. Alții, inclusiv Hanwha Ocean, susțin că proiectul ar aduce avantaje economice și de securitate ambelor țări, chiar și cu o producție parțială în SUA.

În practică, spun specialiștii, șantierul din Philadelphia nu este pregătit pentru construcția completă a submarinelor nucleare, iar componentele-cheie, precum reactorul, ar trebui realizate în facilități americane specializate. Oricum, chiar și în cel mai optimist scenariu, Coreea de Sud nu ar putea avea un submarin nuclear operațional mai devreme de zece ani.

Între timp, Seulul continuă să investească în submarine convenționale avansate. În octombrie, Coreea de Sud a lansat submarinul Jang Yeongsil, de 3.600 de tone, echipat cu baterii litiu-ion, care permit perioade mai lungi de scufundare și performanțe superioare față de submarinele clasice.

Coreea de Nord a acuzat Seulul că face un pas spre „nuclearizare strategică”

Totuși, pentru unii lideri militari sud-coreeni, aceste progrese nu pot înlocui avantajele unui submarin nuclear, mai ales în eventualitatea unui conflict major în regiune. Alți experți, inclusiv foști ofițeri ai Marinei SUA, pun sub semnul întrebării necesitatea operațională a unor astfel de nave pentru Coreea de Sud.

Proiectul riscă, de asemenea, să amplifice tensiunile regionale. Coreea de Nord a acuzat Seulul că face un pas spre „nuclearizare strategică”, iar China a cerut reținere, invocând obligațiile de neproliferare nucleară. Beijingul ar putea reacționa nu doar diplomatic, ci și economic, avertizează analiștii sud-coreeni.

Pentru Seul, miza nu este doar militară, ci și geopolitică… intrarea în clubul submarinelor nucleare ar consolida alianța cu Washingtonul, dar ar putea poziționa Coreea de Sud în prima linie a strategiei americane de contracarare a Chinei, cu toate riscurile pe care acest lucru le implică.