Amazon renunță la planul de a livra colete cu drone în Italia

Amazon a anunțat că renunță la planurile de a lansa livrări comerciale cu drone în Italia, invocând lipsa unui cadru de reglementare care să susțină obiectivele pe termen lung ale proiectului, potrivit CNBC.

Compania a transmis agenției Reuters că decizia a fost luată în urma unei analize strategice interne.

„În urma unei evaluări strategice, am decis să oprim planurile comerciale de livrare cu drone în Italia. În pofida dialogului pozitiv și a progreselor realizate împreună cu autoritățile aeronautice italiene, cadrul mai larg de reglementare din domeniul afacerilor nu sprijină, în acest moment, obiectivele noastre pe termen lung pentru acest program”, a precizat Amazon.

Autoritatea italiană pentru aviație civilă (ENAC) a catalogat hotărârea drept neașteptată și a susținut, într-un comunicat, că aceasta ar fi fost influențată de politica internă a companiei, în contextul unor „evenimente financiare recente care implică grupul”.

Amazon anunțase în decembrie 2024 finalizarea cu succes a testelor inițiale pentru livrările cu drone în localitatea San Salvo, din regiunea Abruzzo, proiectul fiind prezentat la acel moment drept un pas important spre lansarea serviciului la nivel comercial.

Retragerea din Italia are loc în contextul în care grupul își reevaluează investițiile și proiectele experimentale la nivel global, pe fondul presiunilor de reglementare și al priorităților financiare.