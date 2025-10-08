dark
VIDEO „Momentul în care măiestria devine artă”: O dronă ucraineană a aterizat neobservată pe un sistem rusesc Buk-M3 de 50 mil. de dolari și a parcurs 15 km înainte să fie detonată

Andrei Manole
8 octombrie 2025
Sursa foto: captură din video
O dronă ucraineană a aterizat pe un sistem de rachete antiaeriene Buk-M3, a parcurs aproximativ 15 kilometri pe acesta, apoi a explodat, distrugând echipamentul, potrivit unui clip video publicat de Garda Națională Ucraineană.

Realizarea îi aparține Grupului Lazar, specializat în drone. Organizația este constant clasată ca una dintre cele mai eficiente unități de operare a UAV-urilor din cadrul Forțelor Armate Ucrainene.

„O astfel de distrugere a inamicului este o combinație între abilitățile tehnice și munca coordonată a operatorilor. Acesta este momentul în care măiestria devine artă, iar arta devine arma victoriei noastre”, se arată în comentariul la videoclipul publicat pe Telegram.

Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei. Valoarea sistemului de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune este estimată între 40 și 50 de milioane de dolari, conform Kyiv Independent.

 

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

