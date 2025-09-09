VIDEO În viața reală nu-i ca la TV: Este destul de complicat să folosești o dronă FPV. În 12% din cazuri chiar lovești o țintă – CEO companie românească din domeniu

Oamenii se uită la televizor și au impresia că este ușor să lovești o țintă cu o dronă FPV, însă este destul de complicat, a spus Mihai Filip, CEO al companiei OVES Enterprise, într-un interviu pentru TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Știi, lumea se uită la televizor și vede un pilot care pilotează o dronă și lovește un tanc sau o mașină sau un alt soldat. Acestea sunt cazurile fericite. Cred că există un studiu, nu știu, care arată că în 12% din cazuri chiar lovești o țintă cu o dronă [FPV]. Este destul de complicat. Nu știu dacă ai încercat să pilotezi o dronă, dar eu am încercat”, a declarat el.

Conform unor surse militare ucrainene, rata de eficiență a dronelor FPV este estimată undeva între 20% și 40%. Această cifră se referă la situațiile în care drona ajunge la țintă, o lovește și impactul este confirmat. În cazurile în care ținta este și eliminată procentul este semnificativ mai redus.

De aceea, Ucraina a apelat la aceste UAV-uri mai degrabă din necesitate. Dronele FPV sunt folosite pe post de artilerie în războiul ruso-ucrainean. „În 80% din cazuri, în zone de conflict, dronele sunt folosite ca muniție de artilerie. Sunt trimise multe ca să oprească înaintarea trupelor rusești”, a adăugat Filip.

Reprezentantul OVES a mai spus că dronele „nu sunt acolo ca să salveze singure o țară”, ci completează avioanele și sistemele clasice de apărare.

Tot referitor la dronele FPV, Filip a spus că acestea pot fi făcute de oricine în garaj cu 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să le contracareze. Multe astfel de sisteme anti-dronă moderne folosesc inteligența artificială pentru precizie și performanțe sporite, însă accesul la date în domeniul militar, pentru antrenarea AI-ului, este foarte dificil.

OVES Enterprise, o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software și AI, are un accent puternic pe domeniile apărării, aerospațial și al securității cibernetice. Produsul-emblemă al firmei este platforma de inteligență artificială Nemesis AI, folosită în domenii variate, inclusiv în cel militar, pe drone autonome.