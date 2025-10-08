Producătorul de drone autonome Orbotix, cu cofondator român, anunță că este în dialog cu autoritățile române pentru a sprijini producția locală de UAV-uri / O microfabrică este pe punctul de a fi finalizată la Brașov

Orbotix Industries, un startup european din domeniul tehnologiilor de apărare cu sediul în Polonia, care a reușit să atragă recent o finanțare de 6,5 milioane de euro, este în dialog activ cu autoritățile române pentru a sprijini producția locală de drone, a anunțat cofondatorul său român, Bogdan Ochiana, într-un interviu pentru RFI România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania a inițiat discuții concrete cu Ministerul Economiei, al Afacerilor Externe și al Apărării din România, potrivit antreprenorului. Ochiana subliniază că România a fost mai proactivă în ultimele 4-5 luni, iar Guvernul se mișcă rapid pentru a sprijini compania în eforturile de producție.

Ochiana a vorbit și despre strategia de „microfabrici” pe care Orbotix dorește să le construiască pe flancul estic. Acestea vor fi mici și multe, pentru a nu fi distrusă producția în caz de război. Dintre acestea, una va fi finalizată în România, la Brașov, în această toamnă.

„Noi ne orientăm foarte mult, după cum ați spus și dumneavoastră, pe producție. Următorul pas, după validarea acestor concepte în Ucraina și în alte zone, este cel al producției, dar nu al producției de 100 de drone sau 500 de drone. Această producție trebuie să fie în masă, de mii și mii de drone. (…) De aceea noi sperăm că acum finalizăm o facilitate, o mică fabrică la Brașov. Deci, sperăm ca în noiembrie să avem totul finalizat și, desigur, toate autorizările care sunt substanțiale, iar apoi, în funcție de contractele și discuțiile pe care le avem, să începem producția în masă în România”, a explicat Ochiana.

România vrea să producă local drone

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru TechRider că România dorește să producă local drone, în parteneriat cu Ucraina, iar acestea ar urma să fie finanțate prin mecanismul european SAFE, care oferă împrumuturi ieftine pe termen lung.

Țara noastră va fi parte, în cazul în care se va materializa, și din zidul de drone pe care UE vrea să îl construiască pe flancul estic. Acesta va folosi, pe lângă radare, senzori și sisteme de război electronic, multe UAV-uri, fie că este vorba despre modele FPV, interceptoare sau de supraveghere și recunoaștere.

Totuși, România s-ar putea să aibă o problemă cu instruirea piloților de vehicule aeriene fără pilot. Momentan, sunt instruiți în țara noastră peste 200 de piloți, operatori și instructori în două centre, un număr insuficient, potrivit specialiștilor cu care a discutat TechRider.