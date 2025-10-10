Britanicii au dezvoltat o dronă cu cablu care poate sta două zile în aer

În Marea Britanie, Evolve Dynamics a prezentat o soluție de drone cu cablu rezistente la războiul electronic, numită Infinity Tether, care la prima vedere ar putea semăna cu dronele FPV cu fibră optică. În realitate, aceasta reprezintă o ramură oarecum diferită a dezvoltării UAV, care a fost încercată de mai multe ori în trecut pentru aplicații militare, dar fără succes major, transmite publicația Defense Express.

Principalul avantaj al proiectului este capacitatea de a menține un UAV în aer pentru perioade lungi, de până la 48 de ore, la o altitudine reglabilă de până la 100 m. Drona este alimentată printr-un cablu de la o stație de sol. Acest lucru permite misiuni prelungite de recunoaștere, supraveghere și pază.

Evolve Dynamics afirmă că, prin utilizarea unui cablu de rețea cu o viteză de transfer de 100 Mbps, se obține o legătură de comunicații ideală. Sistemul menține un profil destul de puțin vizibil, ceea ce poate fi important pentru anumite sarcini. Raza de acțiune este însă limitată de lungimea cablului, de aproximativ 100 m.

O caracteristică interesantă este că firul poate fi comandat să se detașeze și să coboare cu o parașută, în timp ce drona trece la zbor independent pentru o perioadă de până la 30 de minute. Sistemul este declarat în prezent compatibil cu dronele proprii ale companiei, în special Sky Mantis 2 și Wolfe.

Soluțiile de alimentare prin cablu pentru drone nu sunt deloc noi și sunt deja folosite în diverse roluri comerciale și de salvare. Cu toate acestea, ele rămân destul de nișate și nu au cunoscut o adoptare pe scară largă.

Ucraina a explorat, de asemenea, această direcție înainte de invazia pe scară largă a Rusiei. Un exemplu este NVP Spaytek, cu UAV-ul Windhower și sistemul de alimentare Winder, despre care s-a scris în 2021. Totuși, aceste proiecte nu au câștigat o popularitate semnificativă.

Pe câmpul de luptă de astăzi, principalele dezavantaje ale sistemelor cu cablu sunt natura lor fixă și o anumită voluminozitate. De aceea, utilizarea sistemelor cu cablu ca relee de comunicații este practică doar pe teritoriul controlat; în apropierea liniei frontului, acestea rămân vulnerabile.