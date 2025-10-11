China testează drona CH-3D pentru a rivaliza cu Bayraktar TB2 pe piața globală

China și Turcia se află într-o cursă tăcută pentru supremația dronelor de atac. Imagini recente apărute pe rețelele sociale chineze arată drona de atac CH-3D în teste de zbor, fapt ce semnalează ambiția Beijingului de a concura cu celebra Bayraktar TB2 a Turciei. Dezvoltarea acestei drone ar putea remodela piețele de export de drone și parteneriatele de apărare din Asia, Africa și Europa de Est, informează Army Recognition.

Fotografiile, surprinse la un poligon de teste, arată că CH-3D este echipată cu SATCOM și tren de aterizare retractabil, funcții care îi conferă avantaje față de TB2, deja testată pe câmpul de luptă.

Structura aeriană CH-3D oferă o autonomie de 20 de ore, plafon operațional de 7.200 m și viteză de croazieră de circa 280 km/h, ea fiind capabilă să transporte bombe și rachete ghidate. TB2, în schimb, are o autonomie de până la 27 de ore, o sarcină utilă de 150 kg și se remarcă prin muniția turcească Roketsan MAM, folosită cu succes în Siria și Ucraina.

Avantaje tactice pentru China

CH-3D se diferențiază prin două aspecte cheie, controlul prin SATCOM și trenul de aterizare retractabil. SATCOM permite dronelor să depășească limitele vizuale și să opereze la distanțe mult mai mari de stația de control, ceea ce extinde aria de patrulare și reduce vulnerabilitatea față de sisteme de contra-măsuri. Trenul retractabil scade rezistența aerodinamică și crește eficiența combustibilului, fapr ce permite dronei să rămână mai mult timp în misiune.

În schimb, TB2 este optimizată cu tren fix și control vizual, deși versiunea TB2S include SATCOM, ceea ce reduce această diferență pentru clienții care au nevoie de acest tip de funcționalitate.

Diferite roluri pe câmpul de luptă

TB2 este deja recunoscută pentru fiabilitatea sa. Ea poate opera de pe piste improvizate, combină supravegherea cu focul de precizie și este ideală pentru sprijinirea forțelor terestre.

CH-3D, în schimb, mizează pe autonomie și rază de acțiune extinsă. Drona poate fi folosită pentru supraveghere maritimă, securizarea frontierelor sau sprijin pentru forțe expediționare fără a depinde de relee multiple. Viteza mai mare îi permite să se repoziționeze rapid între ținte și să mențină timpul efectiv de operare acolo unde este cel mai important.

Dacă TB2 este un instrument precis pentru campanii terestre, CH-3D aspiră să fie un „rover” la nivel de teatru de operații, util pentru misiuni mixte terestre și navale.

O piață globală în schimbare

Baykar, producătorul TB2, s-a impus pe piețele din Caucaz, Africa de Nord și Europa de Est prin livrări rapide și rezultate vizibile pe câmpul de luptă. China mizează acum pe aceeași clientelă, căreia îi oferă control peste linia vizuală și prețuri competitive prin AVIC, cu mai puține constrângeri politice și opțiuni de finanțare mai flexibile.

Dacă CH-3D se dovedește fiabilă în teste și în serviciul extern, Beijingul ar putea atrage clienți care doresc drone cu SATCOM și capacități avansate fără a investi în clase mai grele și mai scumpe. Următorul an va fi decisiv, în funcție de capacitatea Chinei de a demonstra performanță credibilă în condiții de luptă, integrare solidă și mentenanță fiabilă, puncte unde Baykar a excelat până acum, dar pe care AVIC le contestă explicit.