dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Comisarul european pentru apărare a spus în cât timp ar putea fi gata „Zidul dronelor” de pe flancul estic / Rețeaua terestră și maritimă va fi capabilă să urmărească și să distrugă ținte

Redacția TechRider
24 septembrie 2025
Sursa foto: Rheinmetall
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ în 12 luni capacitățile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o rețea completă terestră și maritimă, capabilă să urmărească și să distrugă ținte, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, relatează miercuri Euractiv, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ideea unui așa-numit „zid al dronelor” a obținut sprijin în interiorul Uniunii Europene, după recentele incursiuni ale dronelor ruse în spațiul aerian al unor țări din estul blocului comunitar.

„Trebuie să înțelegem că ducem lipsă de capacități pentru detectarea dronelor. Poate că avem o bună capacitate de a detecta avioane și rachete, dar dronele au specificul lor – zboară foarte jos și sunt mici”, a declarat Kubilius pentru Euractiv.

Uniunea Europeană are în vedere să ridice un „zid al dronelor” de-a lungul frontierei sale de est, un proiect a cărui urgență este amplificată de intruziunea recentă a unor drone ruse în spațiul aerian polonez.

Pe 10 septembrie, Polonia și-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană și pe cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

După câteva zile, România a denunțat, de asemenea, zborul unei drone ruse în spațiul său aerian.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...