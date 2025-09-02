Dispare încă o tactică militară veche de sute de ani / Dronele au înlocuit și focul de acoperire pe câmpul de luptă: În Ucraina, simplul sunet al unui UAV minuscul îi face pe infanteriști să se ascundă în subteran

Focul de acoperire este o tactică militară ofensivă și defensivă care presupune tragerea continuă cu armamentul pentru a asigura avansul sau retragerea trupelor proprii sau pentru a suprima activitatea inamicului. Scopul principal este de a țintui inamicul într-o anumită poziție, împiedicându-l să tragă cu precizie sau să manevreze eficient. Această strategie este folosită de sute de ani, dar este înlocuită în războiul modern de drone.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dronele explozive cu vedere la persoana întâi (FPV) sunt atât de eficiente și de înfricoșătoare încât zumzetul lor distinct poate împinge soldații inamici în tranșee.

„Soldații încep să se ascundă doar de sunetul UAV-urilor și nu ies din adăposturi pentru o lungă perioadă de timp”, potrivit unui expert citat de TrenchArt.

Teama este întemeiată, deoarece ambele părți produc sute de mii de astfel de drone FPV în fiecare lună, desfășurându-le continuu de-a lungul liniilor frontului. Dronele sunt acum responsabile pentru majoritatea victimelor din rândul infanteriei.

O nouă tactică de luptă

Astăzi, un „carusel UAV” – adică înlocuirea succesivă a unei drone de atac cu alta – poate fi utilizat pentru a suprima pozițiile inamice, chiar și cu intervale de timp semnificative între atacuri. Acest lucru permite infanteriei atacatoare să se deplaseze către inamic, să se adăpostească și să aștepte următorul val de drone.

Operatorii de drone pot chiar ateriza unele dintre drone pentru a economisi bateria, atâta timp cât cel puțin o dronă poate fi auzită de apărători, ținându-i cu capul în jos.

Unitățile de infanterie de pe ambele părți sunt foarte dispersate, ceea ce le face și mai susceptibile la această tactică. În mod ironic, rolul principal al infanteriei s-a schimbat, concentrându-se pe detectarea acestor drone și pe transmiterea de informații despre mișcările inamicului către operatorii de drone, în loc să se angajeze în luptă directă.