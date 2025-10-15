Există un motiv pentru care Rusia atacă din nou cu tancuri în Ucraina: Sunt necesare opt drone pentru a distruge un astfel de vehicul

Armata rusă desfășoară în prezent atacuri mecanizate neîncetate în jurul orașului-fortăreață Pokrovsk din estul Ucrainei, revenind la operațiuni conduse de tancuri după un an de atacuri axate pe infanterie, transmite TrenchArt. Deși costisitoare, această schimbare ar putea accelera potențial câștigurile Rusiei pe măsură ce războiul continuă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Analistul Andrew Perpetua a rezumat tactica tipică rusă: un comandant trimite un întreg batalion de blindate să captureze linii de copaci slab apărate, apoi aruncă infanteria în câteva case de la marginea orașului, înainte ca vehiculele să se întoarcă și să se retragă, lăsând adesea jumătate din vehicule în flăcări.

Aceste atacuri au dus la pierderi spectaculoase. Luni, un atac rus în apropiere de Mîrnohrad a implicat 18 vehicule blindate, pe care forțele ucrainene le-au distrus folosind drone și artilerie, eliminând, potrivit rapoartelor, un tanc și 12 mașini de luptă ale infanteriei și ucigând aproximativ 100 de soldați.

Tancuri contra drone: O bătălie de uzură

În ciuda numărului mare de victime, abordarea rusă vizează să depășească avantajul Ucrainei în ceea ce privește dronele. De obicei, minele, artileria și dronele mici cu vedere la persoana întâi (FPV) avariază sau distrug majoritatea vehiculelor. Cu toate acestea, vehiculele blindate echipate cu cuști de protecție anti-dronă și dispozitive de bruiaj radio sunt mai greu de oprit.

Un operator ucrainean de drone numit Bohdan a remarcat că astfel de vehicule protejate „necesită cel puțin dublul sau triplul numărului obișnuit – șase până la opt drone – pentru a fi dezactivate”. Forțând echipele ucrainene să-și consume stocul limitat de drone, aceste coloane blindate pot avea șanse mai mari de a împinge infanteria în față și de a cuceri noi poziții.

„Cu siguranță sunt mai rapizi în ceea ce privește avansarea și capturarea teritoriului”, a recunoscut operatorul ucrainean de drone Kriegsforscher.