VIDEO Faimoasa dronă Bayraktar TB2 revine în prim-plan în Ucraina / UAV-ul de producție turcească, folosit pentru a distruge o ambarcațiune rapidă rusească

Ucraina a distrus, folosind o dronă Bayraktar TB2 de producție turcă, o ambarcațiune rapidă rusă, în timp ce aceasta încerca să debarce trupe, a transmis Marina Militară, care a distribuit imagini, transmite Kyiv Independent.

În urma atacului au fost uciși șapte militari ruși și răniți patru.

Ambarcațiunea rusă a încercat să debarce trupe pe Tendra Spit, o insulă îngustă care se întinde pe aproximativ 65 de kilometri în nordul Mării Negre, în largul coastei sudice a Ucrainei.

Forțele ucrainene au detectat operațiunea și au lovit barca.

Imaginile publicate de Marina Militară arată că atacul a fost dirijat de la distanță de drone, deși arma utilizată nu a fost specificată. Totuși, mai multe organizații OSINT (bazate pe informații din surse deschise) susțin că a fost vorba de o dronă TB2.

Dronele Bayraktar și-au câștigat un loc în mentalul colectiv din Ucraina. O hartă cu Europa văzută prin ochii unui ucrainean asociază Turcia cu acest faimos UAV.

O treime din flota Flota Mării Negre, vizată de atacuri

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri ucrainene împotriva navelor militare ruse.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a raportat pe 21 august distrugerea unei nave de patrulare rusești în regiunea Herson, ucigând cinci membri ai echipajului.

O săptămână mai târziu, pe 28 august, HUR a declarat că a avariat o navă rusă de clasă Buyan-M, un transportor de rachete de croazieră Kalibr, în apropierea Crimeei ocupate, în Marea Azov.

Ucraina a distrus o serie de nave rusești pe parcursul războiului, inclusiv crucișătorul Moskva, nava de desant Caesar Kunikov, nava de patrulare Sergei Kotov, corveta cu rachete Ivanovets și mai multe ambarcațiuni de desant de mare viteză.

Potrivit Kievului, campania sa de atacuri cu rachete și drone împotriva navelor rusești a distrus sau a avariat o treime din Flota Mării Negre, forțând-o să-și retragă o mare parte din forțele sale din Crimeea ocupată, mai la est.