Germania vrea una dintre cele mai mari flote de drone din Europa / 8.000 de aparate vor fi gata până în 2029

Armata germană pregătește una dintre cele mai ambițioase modernizări din istoria sa recentă: creșterea flotei de drone de la puțin peste 600, câte are în prezent, la peste 8.000 în următorii patru ani, anunță ArmyRecognition.

Planul, prezentat pe 13 august 2025 și dezvăluit de revista Loyal, ar urma să transforme Bundeswehr într-unul dintre liderii europeni în domeniul războiului fără pilot, combinând capacități de recunoaștere, comunicații și atac de precizie.

Noua strategie include echipamente pentru toate nivelurile de operațiuni

Sunt planificate 1.200 de nano-drone pentru recunoaștere la distanță foarte mică, capabile să opereze în spații urbane, teren dificil sau vegetație deasă. Vor fi adăugate peste 3.000 de mini-UAS pentru misiuni de supraveghere la distanță scurtă și aproximativ 800 de drone echipate cu funcții de releu, pentru a asigura comunicații neîntrerupte între unități.

De asemenea, vor fi integrate muniții aflate încă în teste, care vor adăuga o capabilitate ofensivă de lovitură precisă.

Planul este susținut de o strategie oficială a Ministerului Apărării, confirmată de Boris Pistorius, care prevede contracte flexibile și achiziții continue, pentru a integra rapid cele mai noi tehnologii. Germania intenționează, de asemenea, să mențină o rezervă operațională de 20–40% din flotă, pentru a înlocui rapid pierderile și a răspunde la creșteri bruște ale intensității conflictelor.

Până în 2029, Germania va deține una dintre cele mai mari flote de drone din Europa

Dacă programul va fi implementat la timp, până în 2029 Germania va deține una dintre cele mai mari și mai diversificate flote de drone din Europa, cu beneficii majore pentru recunoaștere, identificarea țintelor și atacuri de precizie.

Această capacitate va consolida independența operațională a Bundeswehr, adaptabilitatea tehnologică și contribuția la apărarea colectivă a NATO, în special pe flancul estic.