Orange a anunțat lansarea unui nou serviciu de detectare a dronelor, prin divizia sa dedicată companiilor, Orange Business, în contextul creșterii rapide a pieței de soluții antidronă.

Serviciul, denumit „Orange Drone Guardian”, permite identificarea și monitorizarea dronelor intruzive în spațiul aerian, fiind destinat în special infrastructurilor critice și sectorului de apărare, relatează Le Monde.

Ținte: infrastructuri sensibile și industrie de apărare

Compania vizează în principal operatorii de importanță vitală, precum cei din energie sau industrie, care trebuie să își protejeze instalațiile, dar și organizațiile din domeniul securității și apărării.

Interesul pentru astfel de soluții a crescut semnificativ după ce, în 2025, au fost raportate numeroase survoluri de drone în apropierea unor obiective sensibile, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Orange intenționează să extindă serviciul și în afara Franței, inclusiv în țări din Europa de Est, precum România, Polonia, Slovacia și Republica Moldova, unde contextul de securitate este influențat de războiul din Ucraina.

Cum funcționează sistemul

Soluția se bazează pe instalarea de senzori în jurul obiectivelor protejate. Aceștia pot detecta semnalele emise de drone, inclusiv cele asociate sistemelor de identificare la distanță, echivalentul unei „plăcuțe de înmatriculare” digitale.

Echipamentele sunt furnizate de Hologarde, o subsidiară a Groupe ADP, specializată în tehnologii antidronă, și pot fi instalate inclusiv pe infrastructura telecom a Totem, filiala Orange care administrează mii de turnuri și alte structuri.

Două sisteme sunt deja operaționale în Franța, iar altele sunt în curs de implementare, în cadrul unor proiecte pilot în apropierea unor centre de date și baze de testare pentru drone.

Limitări și dezvoltări viitoare

Un punct vulnerabil al sistemului este faptul că dronele utilizate în scopuri ostile pot avea dezactivate sistemele de identificare. Pentru a contracara acest risc, Orange analizează integrarea unor senzori suplimentari de mișcare și dezvoltă o tehnologie care ar putea transforma antenele de telefonie mobilă în „radare pasive”, capabile să detecteze obiecte zburătoare fără a emite semnale proprii.

În forma actuală, soluția oferă doar detectare și identificare. Intervenția asupra dronelor rămâne responsabilitatea autorităților, precum forțele de ordine sau armata, care pot utiliza sisteme de bruiaj pentru neutralizare.

Orange prezintă soluția ca fiind una „suverană”, cu un centru de control localizat în Franța, și o parte a strategiei sale de extindere în zona securității și apărării.

Divizia dedicată acestui segment, lansată în 2025, are deja aproximativ 300 de angajați și a generat venituri de ordinul sutelor de milioane de euro. Compania estimează o creștere anuală de circa 7% în perioada 2026–2028, pe fondul cererii tot mai mari pentru soluții de securitate.

Pentru a-și consolida poziția, Orange a recrutat recent experți din zona instituțiilor de securitate, inclusiv foști oficiali din structuri guvernamentale și de informații.