Viitorul dronelor va veni din China / SUA riscă să piardă controlul asupra unei piețe de zeci de miliarde de dolari

Luna trecută, China a găzduit prima sa Expoziție Internațională de Mobilitate Aeriană Avansată, într-o demonstrație clară a ambițiilor sale de a domina ceea ce autoritățile chineze numesc „economia de joasă altitudine”. Un sector în rapidă creștere care operează în spațiul aerian sub 3.000 de metri și include livrări prin drone, taxiuri electrice aeriene și alte servicii aeriene fără pilot, anunță Foreign Policy.

Dacă prima generație de drone civile era destinată fotografiei și folosirii recreaționale, noua generație este construită pentru a transporta sute sau chiar mii de kilograme pe distanțe mari, la altitudini joase și, din ce în ce mai mult, în mod autonom.

„Țara care va domina tehnologia dronelor de livrare nu doar că va modela viitorul comerțului global, dar va avea și un avantaj militar decisiv”, avertizează experții în securitate națională.

Dominația DJI: Un avertisment pentru SUA

La începutul acestui secol, Statele Unite conduceau lumea în inovația dronelor. Firmele de apărare americane au fost pionierele tehnologiei și au împins limitele în controlul zborului, fuziunea senzorilor și autonomie. Însă Da-Jiang Innovations (DJI) din China a reușit să se extindă mai rapid, după ce a integrat hardware-ul și software-ul într-o platformă simplă și ușor de folosit, și după ce a redus costurile prin sprijin statal.

Astăzi, DJI deține peste 70% din piața globală de drone comerciale, în timp ce companiile americane controlează doar o fracțiune mică, și rămân concentrate pe aplicații de apărare.

Investiția strategică a Chinei

Beijingul se mișcă rapid pentru a domina industria dronelor de livrare prin finanțare guvernamentală și subvenții pentru companiile de drone, facilități fiscale pentru dezvoltarea tehnologiei și sprijin coordonat de stat care permite progrese rapide.

Noile modele chineze pot gestiona încărcături grele care odată necesitau transport cu camioane, vapoare sau aeronave mari de marfă. Printre acestea, W5000 de la Air White Whale, prezentată drept cea mai mare dronă cargo din lume, poate transporta 5,5 tone pe 2.500 de kilometri și este programată pentru prima livrare în 2026.

Ecosistemul logistic aerian

Spre deosebire de Statele Unite, China recunoaște potențialul dronelor de livrare. Țara construiește rapid un ecosistem complet pentru logistica aeriană la altitudine joasă, cu aeronave cargo fără pilot, stații de schimb de baterii, taxiuri electrice aeriene, zone pilot dedicate, sisteme de trafic digital și cadre de reglementare noi.

Companii precum SF Express (FedEx-ul Chinei) folosesc deja drone pentru livrări pe insule îndepărtate, iar ZTO Express a construit o rețea națională de livrare conectând peste 100 de hub-uri logistice în 40 de orașe.

Implicațiile militare

China și-a demonstrat deja capacitatea militară în timpul confruntării de la granița cu India din 2020, când armata chineză a folosit drone cargo pentru a reaproviziona trupele de pe linia frontului în regiuni de mare altitudine inaccesibile camioanelor sau elicopterelor.

„Dronele de aprovizionare nu vor captura bătălii precum avioanele de luptă invizibile sau rachetele hipersonice, dar războaiele sunt câștigate și pierdute pe logistică”, subliniază analiștii militari.

Deficitul american

Deși Departamentul Apărării american a finanțat proiecte promițătoare, acestea rămân programe mici, izolate, nu motoare de creștere comercială. Barierele de reglementare ale FAA au menținut majoritatea eforturilor în faza pilot sau prototip.

Pentru a recupera, Statele Unite trebuie să reducă reglementările pentru a permite inovației din sectorul privat să înflorească, să folosească puterea de cumpărare guvernamentală pentru a crea cerere constantă, să extindă inițiativele dincolo de dronele tactice mici către dronele mari de livrare și să trateze dronele mari ca vehicule utilitare.

Practic, fără eforturi rapide și coordonate, Statele Unite riscă să cedeze nu doar o industrie de miliarde de dolari, ci și influența globală și capacitățile logistice militare care vor modela conflictele viitoare.

Firma de consultanță Allied Market Research estimează că piața globală de logistică prin drone ar putea depăși 53 de miliarde de dolari până la începutul anilor 2030, și va transforma radical industrii de la retail și sănătate la transportul urban.