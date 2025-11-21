Record pentru un soldat ucrainean: A doborât 24 de drone Shahed într-o noapte

Un soldat ucrainean din Regimentul 1020 de rachete și artilerie antiaeriană, cunoscut sub indicativul „Miguel”, a stabilit un nou record remarcabil, distrugând cu succes 24 de drone kamikaze de tip Shahed într-o singură noapte, transmite publicația Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Militarul a demonstat abilități remarcabile în operarea mijloacelor de apărare aeriană utilizate împotriva atacurilor rusești nocturne.

Realizarea impresionantă vine în contextul în care Ucraina își intensifică capacitățile de apărare internă, în special prin producția în serie a noului sistem de interceptare a dronelor STING.

Echipa de dezvoltare, Wild Hornets, a lucrat peste un an pentru a crea un interceptor de masă, simplu și accesibil, care să contracareze dronele Shahed. Acest sistem, care poate fi desfășurat în doar 15 minute de pe orice suprafață plană, este conceput pentru a reacționa rapid la atacurile frecvente și de amploare ale dronelor pe timp de noapte.

STING este un quadcopter dotat cu un dom mare în centru, unde se află ogiva și camera. Această configurație îi permite să transporte pachetul de senzori necesar și încărcătura explozivă pentru interceptarea la distanță mică.

Un aspect crucial este că sistemul oferă operatorilor o flexibilitate semnificativă: interceptorul poate fi reorientat în timpul misiunii sau chiar lansarea sa poate fi anulată. Această capacitate este vitală pentru adaptarea la manevrele evazive ale dronelor Shahed, mai ales că acestea manevrează sau coboară în faza finală a traseului programat.

Raza de acțiune declarată a interceptorului este de până la 25 de kilometri.

Citește și: Merops, sistemul de interceptare de drone accesibil adus în România: are 2.000 de interceptări în Ucraina, poate fi folosit dintr-o camionetă, rată de succes de 95% împotriva amenințărilor de tip Shahed