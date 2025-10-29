Dronele Cuda și Sirin, produse în România de Carfil în parteneriat cu compania americană Periscope Aviation, ar putea ajunge în curând să fie folosite de ucraineni, potrivit reprezentanților producătorului din Brașov.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cele două vehicule aeriene fără pilot sunt prezentate în aceste zile în cadrul unui eveniment desfășurat pe poligonul de trageri Hărman.

„Toți producătorii de drone vor să le testeze în Ucraina. Un lucru normal, având în vedere condițiile de acolo și experiența luptătorilor ucraineni. Carfil va proceda la fel. Carfil își dorește să obțină feedback valoros din Ucraina, pentru a îmbunătăți produsele proprii”, a declarat un reprezentant al companiei pentru TechRider.

El a adăugat că inclusiv unele programe de cercetare și dezvoltare finanțate de Comisia Europeană au ca cerință de eligibilitate folosirea experienței ucrainene în noile proiecte.

Cuda și Sirin sunt drone de recunoaștere, cu rezistență ridicată la bruiaj, capabile să fie folosite și pentru misiuni de atac kamikaze atunci când sunt echipate cu explozibil. Această capabilitate a fost îmbunătățită printr-un update software recent primit de cele două drone.

„Parte a update-ului o reprezintă capacitatea de a transforma o dronă într-un model kamikaze în câteva secunde. (…) Orice dronă poate deveni kamikaze dacă are echipamentul și softul potrivit; mai trebuie doar bombele”, a mai precizat reprezentantul Carfil.