VIDEO O dronă fabricată în SUA stabilește recordul mondial Guinness pentru cel mai lung zbor / Realizarea, făcută de ziua lui Orville Wright

Noua companie producătoare de drone americană SiFly și-a pus deja o amprentă semnificativă asupra industriei, culminând cu un record mondial Guinness. Pe 26 iulie 2025, ziua de naștere a pionierului aviației Orville Wright, drona Q12 a companiei a obținut recordul mondial pentru cel mai lung zbor cu o dronă electrică în categoria de greutate 5-20 kg, transmite New Atlas.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cu o durată de 3 ore, 11 minute și 53 de secunde, zborul autonom a fost cu aproape o oră mai lung decât precedentul record. La realizare au fost martore opt persoane, printre care un inginer aerospațial al NASA și un inginer Apple.

„Acest record mondial depășește cu mult rezistența – el semnalează o schimbare fundamentală în ceea ce este posibil pentru drone”, a declarat Fondatorul și CEO-ul SiFly, Brian Hinman.

Performanța-record a modelului Q12 se bazează pe designul său unic, care include rotoare cu diametru mai mare și utilizarea acelorași celule litiu-ion 21700 folosite în vehiculele electrice. Această inginerie inovatoare oferă modelului Q12 o durată de zbor de patru ori mai mare, o autonomie de 10 ori mai mare și o silențiozitate de 10 ori mai mare decât alte drone din clasa sa, oferind, în același timp, o capacitate de încărcare de cinci ori mai mare.

SiFly a obținut deja precomenzi și scrisori de intenție pentru sute de unități Q12, livrările inițiale fiind planificate pentru începutul anului 2026.