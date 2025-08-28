dark
Noi tehnologii amenință dominația dronelor pe câmpul modern de luptă: O armă electromagnetică poate distruge un roi de UAV-uri în câteva secunde

Andrei Manole
28 august 2025
sistemul electromagnetic impotriva dronelor epirus leonidas
Sistemul Epirus Leonidas (Sursa foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia)
Compania de apărare Epirus a demonstrat sistemul său „care prăjește drone”, denumit Leonidas, la Camp Atterbury, Indiana, evidențiind capacitatea acestuia de a neutraliza amenințările la scară largă reprezentate de drone, transmite Axios.

Obiectivul observatorilor din diverse servicii militare americane și internaționale a fost să vadă cum Leonidas a reușit să distrugă un roi de 49 de quadcoptere – cea mai mare grupare cu care s-a confruntat vreodată – în același timp. Sistemul, care utilizează interferențe electromagnetice, a reușit să neutralizeze toate dronele, fără a folosi proiectile costisitoare sau a provoca explozii.

Această tehnologie apare într-un moment în care peisajul securității militare este redefinit de proliferarea sistemelor aeriene fără pilot, ieftine, interconectate și periculoase.

CEO-ul Epirus, Andy Lowery, a declarat că platforma „va fi necesară în stadioane, porturi și aeroporturi”, evidențiind potențialul său pentru securitatea internă.

Epirus, înființată în 2018, este un jucător important în acest domeniu aflat în continuă evoluție.

Compania a colaborat cu Forțele Terestre, Forțele Navale și Corpul Pușcașilor Marini ai SUA, și a testat armele în Filipine în timpul exercițiului Balikatan.

Epirus a obținut recent o finanțare de 250 de milioane de dolari.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

