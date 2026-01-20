28 Years Later: The Bone Temple” nu a reușit să pună probleme liderului box office-ului nord-american, „Avatar: Fire and Ash”, care a rămas pe primul loc în al cincilea weekend de la lansare, informează Variety.

Noul film din universul „28 Days Later” a debutat modest, cu încasări de 13 milioane de dolari în weekend și aproximativ 15 milioane de dolari estimate pentru intervalul de patru zile care include sărbătoarea Martin Luther King Jr. Day.

Datele indică rezultate situate sub așteptările inițiale de 20–22 de milioane de dolari. Pe piețele internaționale, filmul a obținut 16,2 milioane de dolari din 61 de teritorii, ceea ce ridică totalul global la 31,1 milioane de dolari.

S-a săturat publicul de povești cu zombie?

Al patrulea film din franciza distopică produsă de Sony se bucură de cronici excelente și de un feedback pozitiv din partea publicului (93% pe Rotten Tomatoes și nota „A-” pe CinemaScore), ceea ce sugerează că studioul ar fi putut supraestima apetitul publicului pentru o nouă poveste cu zombie. „The Bone Temple” a ajuns în cinematografe la mai puțin de un an de la precedentul „28 Years Later”, lansat în iunie anul trecut cu 30 de milioane de dolari în primul weekend clasic de trei zile.

„Este o scădere abruptă față de partea a treia. Recenziile criticilor și scorurile publicului sunt cele mai bune din serie. Dar revenirea după doar șapte luni este prea rapidă și se vede în cifre”, explică David A. Gross, directorul companiei de consultanță Franchise Entertainment Research.

Situația ar putea deveni problematică pentru Sony, mai ales că „28 Years Later: The Bone Temple” este cel mai scump film al francizei, cu un buget de producție de 63 de milioane de dolari, fără a include costurile de marketing. Regizat de Nia DaCosta și scris de creatorul seriei, Alex Garland, filmul continuă povestea din producția anterioară și îi readuce pe ecran pe Ralph Fiennes, Jack O’Connell și Alfie Williams, într-o Britanie post-apocaliptică devastată de virusul Rage.

„Avatar: Fire and Ash”, lider după cinci săptămâni consecutive

În schimb, „Avatar: Fire and Ash” și-a continuat dominația, cu încasări de 13,3 milioane de dolari în weekend și 17,2 milioane de dolari pe parcursul celor patru zile. Până în prezent, a treia aventură regizată de James Cameron în universul Na’vi a adunat 363,5 milioane de dolari în America de Nord și 1,31 miliarde de dolari la nivel global.

Deși rămâne un colos cinematografic, „Avatar 3” pare să își piardă ritmul mai rapid decât primele două filme din serie, „Avatar” (2009) și „Avatar: The Way of Water” (2022), care au încasat 2,9 miliarde, respectiv 2,3 miliarde de dolari, și care au devenit astfel unele dintre cele mai de succes filme din istorie.