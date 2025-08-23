Aventură epică pentru saga Superman / James Gunn dezvăluie câte filme vor mai fi turnate în cadrul francizei

James Gunn, șeful universului cinematografic DC, a făcut recent o dezvăluire importantă pentru fanii Omului de Oțel: viitoarea „Saga Superman” va cuprinde nu doar trei, ci patru filme, care promit o aventură epică pentru celebrul supererou, anunță Movieweb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fostul regizor Marvel și-a lansat oficial universul recalibrat DC, iar „Superman” a introdus o lume plină de culoare și personaje noi, într-un stil comic book mai viu decât orice am văzut pe marele ecran în ultimii ani. Filmul a fost primit pozitiv de critici și public, iar succesul financiar și critic le dă celor de la Warner Bros. motiv să sprijine planurile ambițioase ale lui Gunn.

Într-o apariție la podcastul The Viall Files, James Gunn a discutat despre viitorul mai multor personaje DC, inclusiv Superman și Peacemaker, și a confirmat că povestea lui Superman se va desfășura pe parcursul a patru filme. Această structură va oferi regizorului timpul necesar să dezvolte arcă și relațiile personajelor fără a le grăbi.

„Superman 2” ar putea sosi curând

Gunn a mai precizat că deja a finalizat tratamentul pentru continuarea saga, iar producția ar putea începe mai devreme decât se aștepta publicul. În loc să fie un sequel simplu, următorul film promite o abordare diferită, care să adâncească universul și povestea supereroului.

David Corenswet îl interpretează pe Superman/Clark Kent, alături de Rachel Brosnahan ca Lois Lane și Nicholas Hoult în rolul lui Lex Luthor. Superman a înregistrat încasări de 597 de milioane de dolari la box office-ul mondial și este acum disponibil pentru cumpărare și închiriere digitală.

Această nouă direcție marchează un început promițător pentru DCU, iar fanii supereroului pot fi siguri că povestea lui Superman va continua să fie la fel de epică precum legenda sa.