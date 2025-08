Steven Knight, creatorul serialului ”Peaky Blinders”, va scrie scenariul următorului film din seria ”James Bond”, au anunţat miercuri studiourile Amazon MGM, potrivit AFP.

Steven Knight va lucra alături de cineastul Denis Villeneuve (”Dune”), care, potrivit unui anunţ făcut în luna iunie, va regiza aventurile spionului 007 după o absenţă îndelungată a celebrului personaj de pe marile ecrane: cel mai recent film din seria James Bond, ”No Time to Die”, a fost lansat în 2021.

După ce a cumpărat în 2022 studioul hollywoodian MGM, care deţinea catalogul vechilor filme James Bond, Amazon s-a luptat mult timp cu reticenţa Barbarei Broccoli şi a lui Michael Wilson, producătorii istorici ai acestei saga, care deţineau controlul creativ asupra personajului.

S-a ajuns în cele din urmă la un acord financiar în luna februarie astfel încât Amazon MGM să poată prelua controlul creativ asupra agentului 007 şi să poată astfel exploata una dintre francizele cele mai profitabile de la Hollywood.

Prin Steven Knight, Amazon MGM îl aduce în echipa de creaţie pe creatorul serialului britanic cu gangsteri ”Peaky Blinders”, un succes mondial care se desfăşoară în Anglia industrială la începutul secolului al XX-lea.

Steven Knight este totodată şi creatorul jocului televizat ”Who Wants to Be a Millionaire?”, precum şi autorul a patru romane. Scenaristul, producătorul şi regizorul englez este de asemenea producătorul serialelor ”Taboo”, ”See”, ”This Town”, precum şi al lungmetrajului ”All the Light We Cannot See”.

Filmele din seria ”James Bond”, care au la bază romane de Ian Fleming, au avut împreună încasări de 7 miliarde de dolari la box-office-ul mondial de la lansarea lor, în 1962.

Nu a fost anunţată încă data de lansare a celui de-al 26-lea film din serie.

În ciuda speculaţiilor fanilor, nu se cunoaşte încă numele actorului care îl va înlocui pe Daniel Craig în rolul celebrului spion.

Au fost menţionate nume precum Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi şi Kingsley Ben-Adir, dar Amazon MGM întreţine suspansul.