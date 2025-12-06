Cele mai bune filme și seriale din 2025, selectate de Institutul American de Film

Institutul American de Film continuă tradiția și dezvăluie filmele și serialele care au definit anul 2025 prin valoarea artistică și contribuția lor la cultura vizuală, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În fiecare an, Institutul American de Film (AFI) selectează cele mai importante 10 filme și 10 producții TV care se remarcă prin excelență artistică, inovație narativă și impact cultural.

Lista AFI AWARDS a devenit un reper în industrie, deoarece nu premiază titlurile în competiție. În schimb, le celebrează ca ansamblu creativ, alături de echipele complete din fața și din spatele camerei. AFI a anunțat joi laureații AFI AWARDS 2025.

În selecția de lungmetraje, AFI a inclus în topul său din 2025 filme precum Avatar: Fire and Ash, Bugonia și Frankenstein, dar și Hamnet, Jay Kelly și Marty Supreme. Lista este completată de One Battle After Another, Sinners, Train Dreams și Wicked: For Good.

În zona producțiilor TV, AFI a selectat zece titluri considerate reprezentative pentru anul 2025. Printre acestea se numără Adolescence, Andor, Death by Lightning și The Diplomat, urmate de The Lowdown, The Pitt, Pluribus, Severance, The Studio și Task. Aceste seriale sunt apreciate atât pentru calitatea artistică, cât și pentru relevanța temelor abordate.

„Este o onoare pentru AFI să sărbătorească aceste ansambluri creative ca un tot unitar. Împreună au demonstrat puterea artei în vremuri dificile”, a declarat Bob Gazzale, președinte institutului, subliniind rolul poveștilor puternice în perioadele provocatoare.

Ceremonia dedicată recunoașterii echipelor artistice va avea loc pe 9 ianuarie 2026, la Hotelul Four Seasons Los Angeles din Beverly Hills. Evenimentul este „îndrăgit de comunitatea de divertisment pentru intimitatea sa informală și pentru recunoașterea incluzivă a excelenței”.

Din titlurile incluse de AFI pe lista celor mai bune producții ale anului, o parte sunt deja vizibile în România. Frankenstein și Train Dreams sunt disponibile pe Netflix în România. Jay Kelly se regăsește, de asemenea, în oferta locală a platformei.

În cinematografe se poate vedea Wicked: For Good, aflat deja în programul unor săli locale. Avatar: Foc și cenușă are lansare oficială în cinematografele din România pe 19 decembrie 2025, în aceeași zi cu premiera mondială.

Alte titluri din selecția AFI urmează să ajungă în cinematografele din România în lunile următoare, pe măsură ce distribuitorii stabilesc datele locale de lansare.