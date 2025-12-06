Hollywood se opune preluării Warner Bros. de către Netflix: „O amenințare fără precedent”

Scenariști, producători, regizori și proprietari de cinematografe de la Hollywood și-au exprimat scepticismul față de propunerea Netflix de a prelua cu 82,7 miliarde studiourile și afacerile de streaming ale Warner Bros. Discovery, afirmând că acest lucru riscă să le submineze interesele, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sindicatul scenariștilor americani (WGA), care a anunțat în octombrie că se va opune oricărei vânzări a Warner Bros., și-a reiterat poziția vineri, spunând că achiziția de către Netflix „trebuie blocată”, conform Bloomberg.

„Cea mai mare companie de streaming din lume care înghite unul dintre cei mai mari concurenți ai săi reprezintă exact situația împotriva căreia au fost concepute legile antitrust”, a transmis sindicatul într-un comunicat.

„Consecința ar fi eliminarea locurilor de muncă, reducerea salariilor, înrăutățirea condițiilor de lucru pentru toți angajații din industria divertismentului, creșterea prețurilor pentru consumatori și diminuarea cantității și diversității de conținut pentru toți spectatorii”, a adăugat sindicatul.

Îngrijorările formulate de cele mai mari organizații profesionale din industria filmului și televiziunii vin pe fondul scăderii producției de filme și seriale, al vânzărilor slabe de bilete și al reducerilor masive de personal în Hollywood.

Warner Bros. generează aproximativ un sfert din vânzările de bilete din America de Nord, în jur de 2 miliarde de dolari, și urmează să fie preluat de o companie care, de-a lungul timpului, a evitat lansările în cinematografe. Ca parte a acordului, directorul Netflix, Ted Sarandos, a promis că Warner Bros. va continua să lanseze filme în cinematografe.

„Achiziția propusă a Warner Bros. de către Netflix reprezintă o amenințare fără precedent pentru industria cinematografică la nivel global”, a declarat Michael O’Leary, director executiv al asociației Cinema United.

Preluarea Warner Bros. de către Netflix „ar fi un dezastru”, a spus James Cameron, regizorul unora dintre cele mai profitabile filme din istorie.