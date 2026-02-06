Japonia deschide, în premieră mondială, primul parc tematic Pokémon

Primul parc tematic permanent dedicat francizei Pokémon a fost inaugurat joi în Tokyo, devenind astfel o premieră la nivel global.

Potrivit Le Figaro, zona de agrement, amenajată într-o pădure, este acum cel mai mare parc de distracții din capitala Japoniei.

Numit „PokePark Kanto”, parcursul se întinde pe 2,6 hectare în Yomiuri Land, o mare zonă de agrement din Tokyo.

Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și celorlalți Pokémoni, permițând vizitatorilor să încerce să-i „prindă pe toți”, așa cum anunță organizatorii. Biletele pentru primele două luni au fost deja epuizate.

PokePark Kanto cuprinde două zone principale:

O zonă deluroasă în aer liber, de aproape jumătate de kilometru, populată cu figurine Pokémon.

Un „oraș” inspirat de universul anime, dedicat cumpărăturilor și altor atracții tematice.

La intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de statui ale personajelor celebre din franciză. Pokémon a debutat în 1996 ca joc pentru consola portabilă Game Boy și a devenit ulterior un fenomen global, extinzându-se în filme, televiziune și alte domenii. Jocul „Pokémon Go” a amplificat popularitatea francizei la nivel mondial, inspirat de tradiția japoneză de vară de a prinde insecte.

De altfel, și Universal Studios Japan din Osaka a anunțat recent planuri de a include atracții tematice Pokémon, deși nu a oferit încă detalii despre proiect.