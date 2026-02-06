Japonia deschide, în premieră mondială, primul parc tematic Pokémon

Primul parc tematic permanent dedicat francizei Pokémon a fost inaugurat joi în Tokyo, devenind astfel o premieră la nivel global.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Potrivit Le Figaro, zona de agrement, amenajată într-o pădure, este acum cel mai mare parc de distracții din capitala Japoniei.
Numit „PokePark Kanto”, parcursul se întinde pe 2,6 hectare în Yomiuri Land, o mare zonă de agrement din Tokyo.
Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și celorlalți Pokémoni, permițând vizitatorilor să încerce să-i „prindă pe toți”, așa cum anunță organizatorii. Biletele pentru primele două luni au fost deja epuizate.
PokePark Kanto cuprinde două zone principale:
- O zonă deluroasă în aer liber, de aproape jumătate de kilometru, populată cu figurine Pokémon.
- Un „oraș” inspirat de universul anime, dedicat cumpărăturilor și altor atracții tematice.
La intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de statui ale personajelor celebre din franciză. Pokémon a debutat în 1996 ca joc pentru consola portabilă Game Boy și a devenit ulterior un fenomen global, extinzându-se în filme, televiziune și alte domenii. Jocul „Pokémon Go” a amplificat popularitatea francizei la nivel mondial, inspirat de tradiția japoneză de vară de a prinde insecte.
De altfel, și Universal Studios Japan din Osaka a anunțat recent planuri de a include atracții tematice Pokémon, deși nu a oferit încă detalii despre proiect.