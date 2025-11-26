Netflix îşi ia rămas bun de la serialul „Stranger Things” cu campanie publicitară intensă

„Stranger Things”, un serial SF de mare succes produs de Netflix, este pe cale să se încheie, cu o campanie de marketing şi de merchandising demnă de o superproducţie cinematografică, informează Reuters, citată de Agerpres.

Înainte de debutul celui de-al cincilea şi ultim sezon din „Stranger Things”, ce va fi difuzat miercuri, mii de oameni s-au reunit în Los Angeles pentru a participa la un eveniment ciclist denumit „One Last Ride” („Ultima plimbare”), o referinţă la adolescenţii din acest serial TV care se plimbă pe bicicletă în oraşul fictiv Hawkins din statul american Indiana.

Retailerii americani au inclus în ofertele lor de la cereale „Demogorgon Crunch” până la rucsacuri „Hellfire Club” în cadrul a ceea ce reprezintă cel mai mare program de produse de consum lansat de Netflix până în prezent, a declarat Marian Lee, directoarea de marketing a platformei de streaming.

Magazinele Target vând peste 150 de produse „Stranger Things”.

Multe branduri se bazează pe nostalgia publicului faţă de anii 1980. Gatorade a readus pe piaţă sucul aromat Citrus Cooler din anii ’80, iar Walmart vinde o colecţie „Stranger Things” de Care Bears, una dintre cele mai bine vândute jucării din acea perioadă.

Campania promoţională se extinde în întreaga lume.

„Este un serial care are cu adevărat rezonanţă la nivel global”, a declarat Marian Lee.

În Paris, vizitatorii pot vizita un târg de Crăciun „Hawkins” la Galeriile Lafayette, un celebru magazin universal din capitala Franţei. O expoziţie „Stranger Things” ce prezintă „Laboratorul Hawkins” a fost vernisată la San Francisco, New York, Rio de Janeiro şi Sydney. Noile „case Netflix” din malluri includ zone dedicate serialului „Stranger Things”.

În loc să lanseze toate episoadele simultan, Netflix va difuza episoadele din ultimul sezon în perioada sărbătorilor importante. Patru episoade vor fi difuzate miercuri, cu o zi înainte de sărbătoarea de Ziua Recunoştinţei din Statele Unite, trei episoade în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, iar ultimul episod în ajunul Anului Nou.

„Stranger Things” – cu vedete precum Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard şi Noah Schnapp – va fi greu de ratat pe parcursul sezonului de sărbători. Un car alegoric „Stranger Things” cu trupa rock Foreigner, celebră în anii 1970 şi 1980, va participa la parada de Ziua Recunoştinţei organizată de lanţul de magazine Macy’s. Vor apărea pe piaţă şi alte produse pentru a îi tenta pe cumpărătorii americani de sărbători.

Abordarea „all-in” este similară cu cea utilizată de studiourile cinematografice pentru promovarea filmelor realizate cu bugete mari, precum „Barbie” şi „Wicked”, a declarat Amanda Cioletti, expertă în tendinţele ce caracterizează acordarea de licenţe şi totodată vicepreşedintă pentru conţinuturi şi strategie la firma de cercetări de piaţă Informa Markets Global Licensing Group. Serialele TV beneficiază arareori de un astfel de tratament.

„Vedem ‘Stranger Things’ peste tot. Când eşti pe reţelele de socializare, îl vezi acolo, dar îl vezi şi în toate vitrinele magazinelor. Îl vezi în orice alt loc în care ar avea sens să fie promovat”, a adăugat ea.

Fanii prezenţi la plimbarea cu bicicleta din Los Angeles şi-au exprimat nerăbdarea pentru a viziona ultimul sezon al unui serial TV care a început în urmă cu nouă ani.

„(Serialul) a început când eram în clasa a şasea, aşa că aveam aceeaşi vârstă ca personajele atunci când a început”, a declarat Chloe Allen, în prezent în vârstă de 21 de ani. „Cu siguranţă a fost o parte importantă din viaţa mea”, a adăugat ea.

Netflix speră să menţină viu interesul fanilor pentru universul serialului „Stranger Things” timp de mai mulţi ani. Un spectacol de teatru intitulat „Stranger Things: The First Shadow” se joacă pe Broadway şi în West End din Londra, iar pentru anul viitor este prevăzut şi un serial animat.

De asemenea, este planificat un spin-off în format live-action. „Nu vorba despre o continuare a poveştii din Hawkins, a acestor personaje, dar va rămâne totuşi în universul din ‘Stranger Things'”, a declarat unul dintre creatorii serialului TV, Ross Duffer.

Producătorul executiv Shawn Levy a dezvăluit puţine detalii despre acest proiect viitor, dar a spus ca el şi fraţii Matt şi Ross Duffer le vor oferi fanilor ceva nou.

„Nu ne vom repeta niciodată”, a precizat Shawn Levy.