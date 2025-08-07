dark
O primă ediţie rară a cărţii „The Hobbit”, descoperită din întâmplare, a fost vândută la licitaţie din Marea Britanie cu 43.000 de lire sterline

Redacția TechRider
7 august 2025
Carte rară "The Hobbit"
Sursa foto: auctioneum.co.uk
O ediţie princeps a cărţii „The Hobbit” („Hobbitul”) a scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, descoperită din întâmplare în timpul operaţiunilor de curăţare a unei case din Bristol, Anglia, a fost vândută la licitaţie cu 43.000 de lire sterline (aproximativ 49.300 de euro), a anunţat miercuri casa organizatoare, informează AFP, citată de Agerpres.

Preţul estimativ iniţial fusese stabilit la 10.000 de lire sterline (aproximativ 11.500 de euro), însă acel volum a fost cumpărat în cele din urmă cu o sumă de patru ori mai mare de „un colecţionar privat din Regatul Unit”, a dezvăluit casa de licitaţii Auctioneum.

„Este un rezultat fantastic pentru o carte foarte specială”, care a atras oferte de peste tot din lume, a declarat experta Caitlin Riley, citată într-un comunicat.

Volumul face parte din cele aproximativ 1.500 de exemplare tipărite în 1937, în timpul primei ediţii a acestei cărţi, care a devenit ulterior un bestseller la nivel mondial.

Cartea provine din biblioteca familiei lui Hubert Priestley, un botanist care l-a cunoscut „probabil” pe celebrul scriitor J.R.R. Tolkien, potrivit casei de licitaţii Auctioneum.

„Nimeni nu ştia că ea se afla acolo”, a declarat Caitlin Riley, înaintea licitaţiei. Ea este persoana care a făcut fericita descoperire în acea casă, în timpul unor operaţiuni de curăţare.

„Nu-mi venea să-mi cred ochilor (…) este o descoperire de o raritate inimaginabilă”, a adăugat ea.

Cu o copertă verde pal, cartea prezintă ilustraţii alb-negru ale autorului britanic. Toate ediţiile ulterioare au ilustraţii color, au precizat reprezentanţii casei de licitaţii Auctioneum.

„The Hobbit”, concepută iniţial ca o carte pentru copii, relatează aventurile lui Bilbo Baggins şi ale unui grup de hobbiţi care au pornit să recucerească regatul Erebor şi o comoară fabuloasă, căzute în ghearele lui Smaug, un dragon care suflă foc.

În 2015, o primă ediţie a cărţii, cu o dedicaţie în limba elfică scrisă de celebrul autor britanic, a fost vândută la licitaţie cu 137.000 de lire sterline (187.000 de euro), de casa Sotheby’s, la Londra.

